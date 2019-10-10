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Зеленский прокомментировал скандал вокруг Мендель, толкнувшей журналиста (видео)

12:46, 10 октября 2019
Политика
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Владимир Зеленский / REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне в Киеве прокомментировал действия своего пресс-секретаря Юлии Мендель в отношении журналиста "Радио Свобода" Сергея Андрушко.

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"Я видел господина Андрушко много раз. Он журналист, но мне кажется, что он ведет себя не совсем корректно. Во-первых, так себя мужчина не должен вести по отношению к женщине...", – сказал глава государства.

По словам Зеленского, она не имела права как пресс-секретарь президента так реагировать на действия журналиста Андрушко, но она как человек не смогла по-другому поступить.

"В момент, когда он не впервые вел себя некорректно, Юлия как пресс-секретарь не имела права так реагировать, но уже была эмоциональная истощенность. Она тоже человек, она не зло, а пресс-секретарь", – отметил президент.

Напомним, ранее журналист "Радио Свобода" Сергей Андрушко хотел поставить Зеленскому вопрос, но Мендель оттолкнула его. Позже она заявила, что журналисты не должны нарушать безопасность первого лица.

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Новость в сюжете: Пресс-марафон Зеленского с журналистами
Теги: #Владимир Зеленский#Юлия Мендель