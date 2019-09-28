Национальный союз журналистов призывает Мендель извиниться

На днях появилось видео, на котором видно, что Мендель оттолкнула журналиста "Схем" Сергея Андрушко, когда тот хотел задать вопрос президенту.

Национальный союз журналистов Украины призывает Офис президента и пресс-секретаря президента Юлию Мендель "пересмотреть отношение к журналистам" и извиниться за некорректное поведение в отношении журналистов.

Об этом написал на своей странице в Facebook председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

«Пресс-секретарь Президента не имеет права физически препятствовать работе журналистов. Дружеские объятия, или отталкивания-оттягивания - это не то поведение, с которым журналисты должны мириться», - написал он.

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Томиленко напомнил, что власть во всем мире ищет форматы избегания неконтролируемых контактов с независимыми журналистами, так как чиновники боятся неудобных вопросов.

«Национальный союз журналистов Украины обращается к кабинету Президента и пресс-секретарю Президента Юлии Мендель с призывом пересмотреть отношение к журналистам, извиниться за некорректные заявления и досадные ситуации, которые случились. И главное, новая властная команда должна строить корректные отношения с журналистами, признавая, что общение с независимыми медиа - это важная обязанность демократической власти, ответственной перед гражданами», - отметил он.

Напомним, ранее в сети опубликовали видео, на котором видно, что Мендель оттолкнула журналиста "Схем" Сергея Андрушко, когда тот хотел задать вопрос президенту.

Позже пресс-секретарь прокомментировала инцидент в Facebook.

"Пишут, что избила журналиста, вдвое большего за себя. Призываю всех проверять информацию. В США "Нет" для журналиста означает невозможность подходить к первому лицу. Иначе журналиста арестуют. Медиа настаивают, но не бросаются. Потому что личное пространство первого лица – это его/ее безопасность. Особенно важно это осознавать после 2017 года, когда, изображая журналиста известного издания, киллер подстрелил добровольца в Киеве", - говорится в ее сообщении.