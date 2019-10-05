Мендель пожаловалась на "травлю, буллинг и харассмент" после инцидента с толканием журналиста

Представитель Зеленского утверждает, что вокруг инцидента возникло много манипуляций.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о том, что на нее обрушилась волна травли после инцидента с журналистом "Радио Свобода" Сергеем Андрушко, которого она толкнула.

В комментарии для Bihus.info пресс-секретарь президента заявила о том, что с ней связались из Комитета ВР по вопросам свободы слова по Андрушко. Также, по словам Мендель, они говорили друг с другом и лично, однако журналист никаких обид или возмущений относительно инцидента не высказывал.

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"Началась какая-то манипуляция, там кто-то начал уже какие-то вещи, абсолютно абсурдные, что я кого-то там домагалась. Я извиняюсь, но когда мы говорим о вопросах свободы слова мы должны понимать, где заканчивается дискуссия, а где начинается просто травля", - пояснила пресс-секретарь президента.

Она добавила, что в Офис президента после этого для нее принесли ошейник и намордник, а пост об этом распространил и другой журналист от "Радио Свободы" – Михаил Ткач.

"Если у меня и было какое-то неправильное поведение, оно не должно вызывать такого уровня травли, буллинга и харассмента. И в данном случае нужно налаживать взрослый диалог между людьми и определиться, где вообще все те обиженные взялись. Потому что настолько много лжи, манипуляций и всего. Будем определяться на комитете по свободе слова, я приду", - отметила она.

Напомним, ранее в сети опубликовали видео, на котором видно, что Мендель оттолкнула журналиста "Схем" Сергея Андрушко, когда тот хотел задать вопрос президенту.

Позже пресс-секретарь прокомментировала инцидент в Facebook. "Пишут, что избила журналиста, вдвое большего за себя. Призываю всех проверять информацию. В США "Нет" для журналиста означает невозможность подходить к первому лицу. Иначе журналиста арестуют. Медиа настаивают, но не бросаются. Потому что личное пространство первого лица - это его/ее безопасность. Особенно важно это осознавать после 2017 года, когда, изображая журналиста известного издания, киллер подстрелил добровольца в Киеве", - говорится в ее сообщении.