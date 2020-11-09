Неоднозначность была вызвана троеточием, что стало причиной для критики спикера главы государства в комментариях.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель неоднозначно прокомментировала новость о заболевании Владимира Зеленского коронавирусом, из-за чего возник скандал, и ей пришлось исправлять свой пост в Facebook.

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Неоднозначность была вызвана троеточием, которое стало причиной для критики спикера главы государства в комментариях.

"К сожалению... Президент чувствует себя хорошо. Мы будем сообщать о состоянии его здоровья", - написала Мендель. В ответ на замечание в комментариях, она ответила: "Вы разве не видите многоточие? Зачем вы это делаете?"

После этого спикер Зеленского отредактировала сообщение.

"К сожалению, имеем новость о положительном тесте... Впрочем, Президент чувствует себя хорошо. Мы будем сообщать о состоянии его здоровья. Также положительный тест у руководителя офиса Андрея Ермака. Желаем обоим скорейшего выздоровления и легчайшей формы", - написала Мендель в отредактированной версии.

Этой ситуации пресс-секретарь решила посвятить отдельный пост. "К чему этот неуместный шум в соцсетях? Многоточие - как незавершенность предложения о Новости. Здравый смысл и человечность должны были бы превзойти цинизм. В условиях, когда мы пытаемся дать вам как можно быстрее информацию, технические ошибки происходят. Рефлексия по этому поводу много говорит о самых громких", - написала Мендель.

В комментариях пользователи отметили, что ошибки возникают у каждого, но ответственность за них несет именно тот, кто их допускает. Также люди указали на неоднозначность первого сообщения.

Коронавирус в офисе президента

9 ноября президента Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил положительный тест на коронавирус.

Также о своем заболевании заявил и глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Автор: Андрей Василюк