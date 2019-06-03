Мендель не исключает ежедневных брифингов, чтобы доносить позицию президента по актуальным вопросам

По ее словам, на сегодня информационное пространство является чрезвычайно насыщенным.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель не исключает проведение ежедневных брифингов, чтобы доносить позицию главы государства по актуальным вопросам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге.

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«Вы знаете график президента, и он не может доносить все новости, которые бы он хотел проговаривать, до медиа. Этим буду заниматься я. И мы будем делать брифинги с вами как можно чаще. Мы будем доносить позицию президента на вопросы, но в то же время отвечать на те вопросы, которые сегодня есть», - проинформировала она.

По ее словам, на сегодняшний день информационное пространство является чрезвычайно насыщенным.

«Возможно, мы будем проводить брифинги даже ежедневно, кроме тех дней, когда мы будем находиться в командировке, или выходных», - уточнила Мендель.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 июня, президент Украины Владимир Зеленский назначил журналистку Юлию Мендель на должность своего пресс-секретаря.