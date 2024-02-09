Некоторые котики ну очень сильно любят "поговорить", и многим людям это нравится.

Коты, как и люди – каждый имеет свою индивидуальность. Но определенные особенности поведения являются более характерными для одних пород и в меньшей степени для других. Например, некоторым кошачьим породам присуща повышенная "болтливость".

Многим людям на самом деле нравится, когда домашний пушистик отвечает голосом на каждую фразу хозяина, или сам активно "обращается с просьбами". Чтобы облегчить выбор породы своего будущего любимца, издание marthastewart.com составило список 10 таких болтливых пород, среди которых можно выбрать того, кто вам подойдет еще и по внешнему виду.

Американский бобтейл

Если вы ищете кошку, которая любит говорить и которую можно научить ходить на поводке, ищите не дальше, чем американский бобтейл. Также эта порода очень хорошо ладит с детьми.

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Балийско-яванская кошка

Болтливая? Да. Стройное, изящное телосложение и королевский вид? Да. Яванская кошка (теперь это подпорода, обычно балийская кошка) столь же демонстративно разговорчива, как и сиамская, хотя и имеет сравнительно более мягкий тон.

Бенгальская кошка

Бенгальская кошка - альпинист, ищущий внимания, и будет звать вас со своего места. Вы можете научить некоторых кошек ходить на поводке во время приключений на улице, и они сохранят свой игривый характер даже в более старшем возрасте.

Бирманская кошка

Игривые и ориентированные на людей, бирманцы будут первыми, кто будет дарить и получить ласку в семье. Этот кот мягче мяукает, и ему нетрудно показать свое присутствие, наслаждаясь хорошим разговором со своими хозяевами.

Оцикет

Оцикет может быть домашним котом, но по внешнему виду она близка к своим диким предкам с такими типами шерсти, как темно-коричневый, коричневый, лавандовый и серебристый. Уверенные в себе и чрезвычайно умные, эти кошки охотно встретят вас и любых посетителей, которые подойдут к вашей двери.

Ориентальная короткошерстная кошка

Стройные представители этой породы любят человеческое общество и будут развивать тесные отношения по крайней мере с одним членом семьи. Они охотно предложат успокаивающее мурлыканье так же, как и укоризненное завывание, если вы оставите их дома одних надолго.

Питерболд

Питерболд - это бесшерстная порода кошек, которая нуждается в регулярном уходе, чтобы кожа оставалась мягкой и комфортной. Эти кошки, как правило, ладят практически со всеми — взрослыми, детьми, собаками и другими домашними животными — и громко мяукают в вашей компании.

Сиамская кошка

Сиамские кошки известны своим разговорчивым характером. Эти кошачьи невероятно общительны, умны и громки — они будут говорить со всеми, кто хочет слушать, и, честно говоря, даже с теми, кто не хочет.

Сфинкс

Культовый сфинкс, несмотря на всеобщее убеждение, не всегда бесшерстный. У многих из них очень персиковая, тонкая кожа. Эта порода кошек милая, живая и громко мяукает, поэтому у вас будет много возможностей поговорить с кошкой.

Тонкинская кошка

Является мастером в играх в принесение вещей или прятки. Эта общительная личность сопровождается мяуканьем и счастливым мурлыканьем, что поможет полюбить ее членам вашей семьи и друзьям.

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Как писал УНИАН, эксперты составили перечень из 10 кошачьих пород, которые прославились своим долгим возрастом жизни. Если вы хотите, чтобы ваша кошка оставалась с вами как можно дольше, стоит отдать предпочтение одной из этих пород.

Также мы рассказывали о 10 признаках того, что кот вас очень любит. Кошек часто считают независимыми существами, но ошибкой будет думать, что они не ласковые и не жаждут общения с человеком.

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