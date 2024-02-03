Рассказываем, почему кот очень много спит, если на улице холодно, и нужно ли срочно что-то делать.

Хозяева пушистых "хвостатых" знают, что кошка много спит, если на улице минусовая температура. Однако далеко не все понимают, нормально ли такое поведение животного, и стоит ли влиять на него. УНИАН выяснил правду и готов поделиться.

Ранее мы говорили о том, зачем котам усы на самом деле.

Почему кошка стала много спать - "звоночки" депрессии

На самом деле, вполне вероятно, что у вашего животного может быть сезонное аффективное расстройство. Ветеринары до конца не готовы утверждать, что если кошка много спит - значит, у нее депрессия и апатия, но животные вполне подвержены таким заболеваниям. Однако если это действительно так, то питомец будет не только спать подолгу, но и отказываться от еды и игр. Если же единственный "симптом" - частый сон, то дело совсем в другом.

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Почему кот зимой много спит - причины

Животные из семейства кошачьих так же, как и люди, чувствуют перепады температуры. Большинству людей, когда холодно, хочется кутаться в одеяла, надевать как можно больше одежды, а то и совсем не вылезать из кровати. Подобное поведение проявляется и у котов - пользователь Reddit предложил несколько теорий, почему кошка стала много спать, от ученых.

Экономия энергии

Инстинкт, который передался животным от их предков, подсказывает домашнему питомцу, что если холодно - значит надо ложиться спать. Тело "говорит" кошке, что важно запустить энергосберегающий режим. К тому же, из-за нарушений циклов быстрого сна, вызванных похолоданием, кот может ночью плохо спать - из-за этого наверстывает упущенное днем.

Циркадные ритмы

Биологические часы кота, сродни человеческим, реагируют на уменьшение светового дня - в зимние месяца темнеет на улице раньше, а значит, света организм получает меньше. Из-за этого кошке кажется, что наступает ночь, поэтому пора спать. Когда животное просыпается, то видит бодрствование всех остальных - и так несколько раз. Именно из-за сбоя циркадных ритмов кот много спит - это естественная реакция на обстановку вокруг.

Стресс и тревога

Еще одна теория по поводу сна кошек - то, сколько спят кошки зимой, зависит от уровня стресса, который она испытывает. К примеру, если животное постоянно слышит взрывы, сигнализацию машин, ругань хозяев - начинает нервничать. К этому добавляется некомфортная для животного низкая температура воздуха - снова стресс. Кошка ложится спать, чтобы восстановить силы и нервную систему.

Что делать, если кошка все время спит - советы

Вы можете помочь своему питомцу чувствовать себя хорошо - для этого выполните несколько простых действий:

если кот много спит на одном и том же месте, принесите туда побольше одеял, пледов или других теплых вещей;

поставьте спальное место кота рядом с обогревателем или батареей;

давайте животному лакомства, повышая настроение;

играйте с кошкой или чаще ее гладьте, чтобы питомец не чувствовал себя одиноко;

в солнечные дни позвольте кошке сидеть на подоконнике, чтобы она могла чувствовать лучи.

Такие простые действия нужны, если кот много спит из-за холода. Как уже было сказано, низкую температуру кошки не любят, поэтому испытывают много стресса зимой. Ваша задача - сделать их жизнь более комфортной и приятной.

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