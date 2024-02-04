Кошек часто считают независимыми существами, но ошибкой будет думать, что они не ласковы и не жаждут общения с человеком.

Многие владельцы кошек утверждают, что, однажды заведя животное, вы прикипите к этим великолепным созданиям на всю оставшуюся жизнь. Все кошки прекрасны, хоть каждая имеет свои особенности.

Издание Scotsman назвало 10 признаков в поведении кошки, которые говорят, что животное действительно любит, принимает вас и хочет быть рядом с вами.

Обхаживают вас

Если ваша милая кошка любит вас обхаживать, это верный признак того, что она вас любит. Они воспринимают вас как члена своей семьи

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Почесывание головы

Один из самых известных признаков привязанности: кошки метят свою территорию с помощью желез на щеках и голове. Когда они бьются головой о вашу голову, они тем самым говорят, что вы принадлежите им.

Кошачья болтовня

На самом деле кошки мяукают не друг другу, а только своим хозяевам - они используют этот способ коммуникации исключительно для общения с нами, и, как и люди, они не станут разговаривать, если вы им не понравитесь! Поэтому мяуканье может быть признаком любви и дружелюбного поведения.

Укусы

Говорят, что любовь причиняет боль, но это больше похоже на укол. Котята и кошки часто проявляют свою привязанность в играх - в том числе и кусаясь. Для хозяев эти острые зубы могут причинить боль, но постарайтесь не реагировать остро, так как кошка может растеряться, и постарайтесь переключить внимание на что-то другое.

Кошачий хвост

Хвост кошки может многое рассказать об ее эмоциях. Если хвост поднят высоко, это значит, что вы им нравитесь.

Кошачья попка

Как и собаки, кошки идентифицируют друг друга по запаху, поэтому обнюхивание попы похоже на приветствие или рукопожатие. Хвост к лицу - это знак того, что они любят вас и доверяют.

Кошачий взгляд

Кошки часто считают зрительный контакт угрожающим, поэтому если они держат с вами зрительный контакт, то чувствуют себя в безопасности. Если они медленно моргают вам - это признак любви.

Подарки от кошки

Конечно, не всем нравится, когда дарят крыс, но это способ приучить вас к охоте. По сути, они считают вас членом семьи, которого нужно научить ловить добычу.

Кошки мнут лапами

Существует множество теорий о том, почему кошки мну лапами, но эксперты считают, что это поведение котят, которые пытаются стимулировать приток молока у своей матери. Поэтому, когда кошки практикуют эту привычку на вас, это, скорее всего, говорит о том, что они принимают вас как одного из своих.

Кошка спит с вами

Кошки не любят чувствовать себя уязвимыми, поэтому если они спят на вас, на ваших коленях или просто рядом, значит, они любят вас и чувствуют себя комфортно рядом с вами.

Ранее УНИАН назвал 10 самых умных пород кошек в мире.

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