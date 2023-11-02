Прежде чем приступить к решению головоломки, найдите секундомер.

Возможно, вы реальный гений, а об этом не догадываетесь, - пора уже расставить все точки над "і".

Попробуйте в течение 6 секунд среди кучи цифр найти число 371. Если вы вовремя справитесь с задачей, тогда все ясно как белый день - вы на самом деле гениальная личностность.

Перед тем, как браться за решение задачи, настройтесь - будьте максимально собранными, и обязательно найдите секундомер. После этого можете браться за работу.

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Помните - не отвлекайтесь на мелочи, будьте сфокусированы только на том, что должны найти конкретную комбинацию цифр - 371.

Если первая попытка не будет успешной - не сдавайтесь, пробуйте снова и снова, пока не добьетесь успеха. Благодаря этим попыткам ваш ум будет становиться все острее.

А сейчас мы вам покажем, где же "прятались" те цифры, которые вы должны были найти.

Такая очень интересная и сложная оптическая иллюзия опубликована ранее

Нужно среди большого количества японских ламп найти обычную лампочку.

Отмечалось, что с этой задачей за 9 секунд могут справиться только 5% уникумов. Будьте очень внимательными и старайтесь очень быстро найти спрятанную вещь. Не отвлекайтесь на яркие японские лампы, и у вас все получится.

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