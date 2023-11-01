Сперва засеките время, а уже потом ищите спрятанный предмет.

Вы можете входить в 5% уникумов и даже об этом не догадываться, поэтому стоит попробовать справиться с очень сложной головоломкой и окончательно все выяснить.

На рисунке, который создал Bright Side, среди большого количества японских ламп нужно найти привычную для нас лампочку. Как пишет jagranjosh.com, только 5% людей с высоким уровнем интеллекта смогут справиться с этой задачей в течение 9 секунд.

Перед выполнением задания найдите секундомер, а потом уже принимайтесь за поиски. Старайтесь быть максимально сосредоточенными и внимательными.

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Яркие японские лампы могут отвлекать ваше внимание, старайтесь не тратить много времени на то, чтобы рассматривать их.

За 9 секунд вы можете не отыскать спрятанную лампочку, и вам переживать из-за этого точно не стоит. Не бойтесь повторить попытку и обязательно добьетесь желаемого результата.

Сейчас мы покажем вам, где находилась лампочка.

Такая интересная головоломка была опубликована ранее к Хэллоуину 2023

Надобно найти привидение на рисунке среди тыкв с разными гримасами и скелетов. Рисунок создал венгерский художник Гергей Дудаш.

Отмечалось, что за 15 секунд с задачей способны справиться только те люди, которые на самом деле наделены высоким уровнем интеллекта, а такую особенность также можно считать "суперсилой".

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