Тест по положению рук за спиной покажет, являетесь ли вы уверенным в себе человеком.

Характер человека постоянно проявляется в различных мелочах, в том числе и в нашей позе. Даже то, как вы скрещиваете руки за спиной, может указывать на особенности вашей личности. Психологический тест по позе стоя расскажет, какая вы личность: уверенная в себе или чувствительная к чужому мнению.

Для прохождения теста встаньте прямо и сомкните руки за спиной. Проверьте, как вы соединяете руки: держитесь за ладони, или обхватываете предплечье? Примите позу, которая для вас наиболее удобна, и читайте расшифровку теста на личность по скрещенным рукам.

Скрещенные за спиной ладони

Если вы держите одну ладонь другой за спиной, то ваша поза сигнализирует об уверенности и независимости. Вы чувствуете себя комфортно в своей жизненной ситуации. Вас не волнует, что говорят или делают другие - вы сосредоточены на себе.

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По большей части вы спокойны за свое будущее и излучаете ауру лидерства, силы и уверенности в себе. Умеете сохранять спокойствие и собранность даже в сложных ситуациях. Для вас важно соблюдение личного пространства. Вы уверены в том, что делаете, и не любите, когда вам мешают.

Вам подходят руководящие должности, которые подкрепляют ваше лидерство. Также вы хорошо справитесь с работой полицейского или учителя, где требуется проявлять авторитет. Вы относитесь к тем людям, которые принимают обдуманные решения.

Ключевые черты личности: уверенный в себе, независимый, не беспокоится о чужом мнении, излучает лидерство, спокоен и собран в сложных ситуациях.

Рука на предплечье

Если вы держитесь одной рукой за предплечье другой, то вы чувствуете себя незначительным человеком. Ваш язык тела говорит "Я не занимаю много места". Такая поза означает, что вы не чувствуете себя уверенно или не контролируете ситуацию. Возможно, вы пытаетесь успокоить себя или ищете свою зону комфорта.

Вы тяжело переносите стресс и имеете трудности с самовыражением. Боитесь перечить другим людям и склонны избегать конфликтов, даже если придется уступить другому человеку. Вы боитесь выступать перед толпой.

Ваша чувствительность имеет положительную сторону: вы умеете искренне сопереживать и понимать тревоги других людей. Близкие ценят вас за чуткость и доброту.

По природе вы задумчивый и скрытный человек. Часто выбираете наблюдать, а не участвовать, из-за чего упускаете много возможностей.

Ключевые черты личности: недостаток уверенности, нервозность, сомнения в себе, трудности с самовыражением, уязвимость к стрессам и тревогам, замкнутость, легкая подавленность, высокая чувствительность к критике.

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