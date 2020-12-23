Харьковчанин убеждает, что тату – не подделка.

Журналисты встретились с парнем, который набил себе на лбу тату с фамилией покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Читайте такжеВ школе в Сумской области установили "новогоднюю" лестницу (фото)

Харьковчанин убеждает, что тату – не подделка, надпись нанесена настоящими красками. А его друг предложил журналистам даже проверить: "Можно протереть полотенцем, чтобы убедиться".

"Это великий человек, я считаю. Он, как Цой (российский рокер, лидер советской группы "Кино" – УНИАН), останется навсегда живым в нашем сердце. Это единственный голова, который делал для города и харьковчан на самом деле очень много, чтобы кто ни говорил", – пояснил парень.

Похороны Кернеса

17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер в берлинской клинике "Шарите", куда его доставили в сентябре в связи с подтвержденным COVID-19.

В тот же день в Харькове объявили трехдневный траур. Впоследствии один день траура перенесли на день похорон городского головы.

21 декабря самолет с телом Кернеса прибыл из Берлина в Харьков.

Сегодня Кернеса похоронили на втором городском кладбище на улице Пушкинской. Проститься с покойным мэром Харькова пришли 110 тысяч человек, сообщили в полиции.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН