Это классический соус, который улучшит любое блюдо.

Шеф-повар популярного лондонского ресторана Fallow Джек Крофт поделился рецептом соуса из двух ингредиентов, который улучшит любое блюдо. Как пишет Express, в видео на YouTube-канале ресторана он объясняет, как просто создать "идеальный шелковистый масляный соус" из воды и сливочного масла.

"Сливочная эмульсия - это классический соус, который используется в ресторанах со звездами Мишлен. По сути, это просто эмульгирование воды и сливочного масла, затем мы приправляем его, и эту основу можно использовать в сотнях рецептов", - рассказывает он.

По инструкции шеф-повара, для єтого рецепта необходимо взять сливочное масло и воду в соотношении 5:2.

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Три четверти масла положите в кастрюлю вместе с водой и поставьте на средний огонь, добавьте пару щепоток соли и постоянно помешивайте.

На этом этапе масло и вода смешиваются, но не эмульгируются. Доведите смесь практически до кипения, а затем добавьте оставшуюся часть масла.

"Итак, масло и вода полностью растоплены, горячие и приятные. Я убираю кастрюлю с огня и одной рукой взбиваю эмульсию ручным блендером, а другой добавляю оставшуюся четверть холодного масла. Смешивайте до образования гладкого и шелковистого соуса - примерно 20-30 секунд", - рассказывает он.

Готовая смесь из желтоватой эмульсии приобретет цвет взбитых сливок - на этом соус готов.

Джек предупреждает, что нужно следить за правильным соотношением ингредиентов и за тем, чтобы жидкость была близка к кипению, прежде чем добавлять последнюю четверть масла перед этапом смешивания.

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