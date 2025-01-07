Для этого рецепта вам не пторебуются весы.

Йогуртовые бисквиты всегда получаются влажным, нежными и очень вкусными. Известный французский шеф-повар Манон Лагрив поделилась рецептом "самого простого и быстрого" французского йогуртового пирога, который она когда-либо готовила. Легкий бисквит прекрасно сочетается с фруктами, и вы можете приготовить множество вариантов, просто меняя добавки.

Как пишет Express, на приготовление пирога уходит всего 45 минут и вам не понадобятся весы – Манон для отмеривания одинакового количества ингредиентов использует пустую баночку из-под йогурта (125 мл).

Ингредиенты:

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1 баночка греческого йогурта (125 г)

Две баночки белого сахара (250 г)

Три яйца

Одна баночка оливкового масла

Три баночки обычной муки

Одна чайная ложка разрыхлителя

Щепотка соли

Одна чайная ложка ванильного экстракта

Свежая малина или черника

Способ приготовления

Смажьте форму для кекса небольшим количеством масла или кулинарного спрея, а затем слегка присыпьте ее мукой. Затем перелейте йогурт в миску для смешивания и добавьте сахар. Смешайте все венчиком, чтобы получился густой крем, а затем вбейте яйца и еще раз взбейте. Затем влейте ванильный экстракт, влейте масло и еще раз перемешайте. Теперь самое время добавить сухие ингредиенты: муку, соль и пекарский порошок. Попробуйте тесто на вкус и при необходимости добавьте еще ванили, а затем вылейте в подготовленную форму для выпечки. Обваляйте чернику или малину в небольшом количестве муки, чтобы они не утонули, затем положите их на поверхность теста и слегка вдавите. Выпекайте в духовке 35 минут при 180C, затем выньте и оставьте остывать на 10 минут. Осторожно переверните пирог на подставку для торта так, чтобы сторона с фруктовой начинкой была направлена вверх.

Посыпьте сахарной глазурью и самый быстрый французский йогуртовый бисквит готов – можно наслаждаться кусочком с чашкой чая.

А если вам больше нравится несладкая выпечка, то попробуйте легкий рецепт пирога со шпинатом и фетой от Джейми Оливера.

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