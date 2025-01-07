Йогуртовые бисквиты всегда получаются влажным, нежными и очень вкусными. Известный французский шеф-повар Манон Лагрив поделилась рецептом "самого простого и быстрого" французского йогуртового пирога, который она когда-либо готовила. Легкий бисквит прекрасно сочетается с фруктами, и вы можете приготовить множество вариантов, просто меняя добавки.
Как пишет Express, на приготовление пирога уходит всего 45 минут и вам не понадобятся весы – Манон для отмеривания одинакового количества ингредиентов использует пустую баночку из-под йогурта (125 мл).
Ингредиенты:
- 1 баночка греческого йогурта (125 г)
- Две баночки белого сахара (250 г)
- Три яйца
- Одна баночка оливкового масла
- Три баночки обычной муки
- Одна чайная ложка разрыхлителя
- Щепотка соли
- Одна чайная ложка ванильного экстракта
- Свежая малина или черника
Способ приготовления
- Смажьте форму для кекса небольшим количеством масла или кулинарного спрея, а затем слегка присыпьте ее мукой.
- Затем перелейте йогурт в миску для смешивания и добавьте сахар. Смешайте все венчиком, чтобы получился густой крем, а затем вбейте яйца и еще раз взбейте.
- Затем влейте ванильный экстракт, влейте масло и еще раз перемешайте.
- Теперь самое время добавить сухие ингредиенты: муку, соль и пекарский порошок.
- Попробуйте тесто на вкус и при необходимости добавьте еще ванили, а затем вылейте в подготовленную форму для выпечки.
- Обваляйте чернику или малину в небольшом количестве муки, чтобы они не утонули, затем положите их на поверхность теста и слегка вдавите.
- Выпекайте в духовке 35 минут при 180C, затем выньте и оставьте остывать на 10 минут. Осторожно переверните пирог на подставку для торта так, чтобы сторона с фруктовой начинкой была направлена вверх.
Посыпьте сахарной глазурью и самый быстрый французский йогуртовый бисквит готов – можно наслаждаться кусочком с чашкой чая.
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