Итальянский мясной соус легко приготовить дома на собственной кухне.

Соус "Болоньезе", который считается "лучшим в мире", не только невероятно вкусный. Его также чрезвычайно легко приготовить дома на собственной кухне, пишет New York Times.

Тщательно подобранный легендарной итало-американской кулинаркой Марселлой Хазан, этот роскошный рецепт был признан одним из 50 самых популярных рецептов всех времен.

Отмечается, что это классический простой рецепт, в котором преобладают качественные ингредиенты. Однако он содержит секретный ингредиент - молоко. Если его давать в соус, то оно размягчит мясо и смягчит кислые нотки блюда от помидоров.

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Этот знаменитый мясной соус характеризуется мягким, нежным, приятным вкусом, который хорошо сочетается с макаронами.

Ингредиенты

одна столовая ложка растительного масла;

три столовые ложки сливочного масла, плюс 1 столовая ложка для размешивания пасты;

50 г нарезанного лука (125 мл);

60 г нарезанного сельдерея;

60 г нарезанной моркови;

750 мл качественного говяжьего фарша (или вы можете использовать 1 часть свинины на 2 части говядины);

соль;

черный перец, лучше свежемолотый;

250 мл цельного молока;

целый мускатный орех;

250 мл белого сухого вина;

2 банки импортных итальянских помидоров слив, порезанных, вместе с их соком;

550-675 г пасты;

свежий натертый сыр Пармиджано Реджано.

Издание отмечает, что этот соус не для "ленивого" ужина. Но одной из причин, почему этот рецепт так любят, являются насыщенные вкусы, которых можно достичь только при условии длительного приготовления.

Соус "Болоньезе" от Марселлы Хазан требует медленного процесса приготовления в течение как минимум трех часов, в идеале четыре-шесть, чтобы позволить вкусам усилиться, а помидорам - высвободить ароматические молекулы, что приведет к насыщенной бархатной текстуре.

Способ приготовления

Поместите в кастрюлю масло, сливочное масло и нарезанный лук и поставьте все на средний огонь. Варите и помешивайте лук, пока он не размягчится, затем добавьте нарезанный сельдерей и морковь. Варите около двух минут.

Добавьте мясо, большую щепотку соли и немного перца. Разомните мясо вилкой или ложкой и хорошо перемешайте, пока говядина не станет коричневой.

Добавьте молоко и дайте ему медленно кипеть, часто помешивая, пока оно полностью не выкипит. Добавьте мелко натертый мускатный орех.

Добавьте вино и дайте ему покипеть, пока оно не выпарится. Затем добавьте помидоры и все тщательно перемешайте. Когда помидоры начнут кипеть, уменьшите огонь и варите без крышки три часа или более, периодически помешивая. Во время приготовления соуса вы можете заметить, что он начинает высыхать, а жир отделяется от мяса. Поэтому, чтобы соус не прилипал к кастрюле, добавьте немного воды. Однако, в конце готовки, воды не должно быть совсем, а жир должен отделиться от соуса. Перемешайте, чтобы жир смешался с соусом, попробуйте и доправьте солью.

Смешайте с вареными отцеженными макаронами, добавив столовую ложку сливочного масла, и подавайте со свежетертым пармезаном сбоку.

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