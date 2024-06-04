Ни одно из этих мест не относится к наиболее посещаемым странам в этом году, поэтому можно избежать толп.

Турист, который побывал в 107 странах мира, назвал шесть самых красивых мест в мире. Он отметил, что выбор зависит от различных критериев. Один из способов оценить место базируется на его природной красоте и ландшафте. В своих путешествиях я считаю эти шесть мест самыми красивыми, пишет Business Insider.

Отмечается, что согласно данным Глобальной туристической организации, ни одно из этих мест не относится к наиболее посещаемым странам в этом году, поэтому можно избежать толп.

Столовая гора в Кейптауне (ЮАР)

Величественная Столовая гора возвышается над Кейптауном. На ее вершину можно подняться пешком или воспользоваться гораздо менее утомительной канатной дорогой. Отсюда открывается вид на океан. Чтобы увидеть Столовую гору с высоты птичьего полета, можно подняться на соседнюю гору Львиная Голова, хотя там нет канатной дороги.

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Словения часто остается без внимания посетителей из Европы

По словам путешественника, жаль, что многие туристы обходят Словению стороной, ведь она граничит с Италией и может быть добавлена к любому итальянскому маршруту. Столица страны Любляна – прекрасна, но не стоит пропускать поездку на озеро Блед. Оно расположено в Юлийских Альпах – всего в 30 милях от столицы.

На северном берегу озера стоит средневековый Бледский замок, который создает идеальный фон. Фотографы могут творить художественные шедевры.

Город Паро на западе Бутана

Аэропорт Паро имеет одну из самых сложных взлетно-посадочных полос в мире. Он находится в долине, окруженной горами. Из-за того, что это сложное место для посадки, менее 30 пилотов со всего мира могут там приземлиться. Пролетая, в иллюминаторе можно увидеть Эверест.

Избавленный от автобусов с туристами, по словам рассказчика, Бутан имеет мирную безмятежность, которая делает его еще более прекрасным. Там находится знаменитый монастырь Тигровое гнездо. Этот храмовый комплекс, также известный как Паро Такцанг, был построен в конце 17 века и висит на краю скалы на высоте более 10 000 футов над уровнем моря.

Исландия для любителей воды

Исландия имеет водопады, термальные лагуны, ледники, и гейзеры. В Исландии летом кажется, что солнце никогда не заходит. После долгого дня исследования нет ничего лучше места, чем теплая термальная ванна в знаменитой Голубой лагуне. Здесь можно сделать множество впечатляющих снимков, которые никого не оставят равнодушными.

Сальвадор удивляет своей красотой

Сальвадор небольшая страна, но в ней есть на что посмотреть: от вулканов и пляжей до древних руин майя. Можно совершить походы на вулкан, в частности, на удивительный Санта-Ана, откуда открывается величественный вид на ярко-зеленое кратерное озеро. А озеро Коатепеке может меняться от темно-синего до сияющего бирюзового.

Большая океанская дорога в Австралии

В Австралии нет недостатка в природных достопримечательностях, от коралловых рифов до тропических лесов и культурно важной скалы Улуру. Однако опытный турист выделил Великую океанскую дорогу вдоль побережья штата Виктория.

Эта дорога является одной из самых потрясающих в мире, поскольку она тянется вдоль побережья, предлагая панорамные виды. Ее изюминкой является Двенадцать апостолов, естественное образование в скалах, вызванное тысячелетней эрозией.

Туристические изюминки

В Мексике построили железнодорожную линию, огибающую южный полуостров страны и соединяющую туристические центры Канкун и Плайя-дель-Кармен, с густыми джунглями и отдаленными археологическими объектами.

В небольшом японском городке Фудзикавагутико установили специальный защитный экран из плотной сетки, призванный помешать туристам толпиться возле популярной локации с видом на гору Фудзи на фоне магазина Lawson.

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