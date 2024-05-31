Экологи и ученые раскритиковали запуск туристического поезда, поскольку этот проект уничтожил миллионы деревьев.

В Мексике построили железнодорожную линию, огибающую южный полуостров страны, соединяющую туристические центры Канкун и Плайя-дель-Кармен, с густыми джунглями и отдаленными археологическими объектами.

Эта линия предназначена для привлечения денег в давно заброшенные сельские районы страны, пишет Independent. Но, проблема в том, что линия проходит над одним из природных чудес Мексики: хрупкой системой из 10 тыс. подземных пещер, рек, озер и воронок с пресной водой.

Система пещер содержит один из крупнейших водоносных горизонтов в Мексике и выступает в качестве основного источника воды, что имеет решающее значение на фоне того, что страна сталкивается с углубляющимся водным кризисом.

Видео дня

Когда-то этот регион представлял собой риф, расположенный под Карибским морем, но изменение уровня моря вытолкнуло южный полуостров Мексики из океана в виде массы известняка. В течение миллионов лет вода превратила пористый камень в пещеры.

По словам Эмилиано Монрой-Риоса, геолога Северо-Западного университета, изучающего этот регион, в результате образовались открытые пресноводные пещеры, известные как "сеноты", и подземные реки. "Эти экосистемы очень, очень хрупкие. Они стоят на земле, похожей на сыр грюйер, полной пещер и полостей разного размера и на разной глубине", - сказал Монрой-Риос.

Сначала экологи критиковали проект властей из-за того, что пришлось вырубить миллионы деревьев, однако сейчас эксперты опубликовали видео, на которых видно, как рабочие используют массивные металлические буры для бурения известняка, вставив в пещеры около 15 тыс. стальных колонн. Столбы были построены для поднятия железнодорожной линии.

Также на видео видно, что по всей системе пещер сталактиты, отломанные вибрациями от строительства, засоряют землю, как обломки после землетрясения. В других пещерах бетон, заполняющий колонны, вылился и покрыл известняковый грунт. В воде были обнаружены следы загрязнения железа ржавчиной, исходящей от металла.

Другие новости о Мексике

Летом прошлого года в Мексике из-за сильной жары из пересохшего водохранилища полностью выступила затопленная церковь колониальной эпохи. Доминиканский храм Кечула был построен в 16-м веке на территории нынешнего штата Чьяпас на юге Мексики. Сооружение было затоплено в середине 1960-х, когда на реке Грихалва была построена плотина.

Вас также могут заинтересовать новости: