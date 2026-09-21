Лишь 90 тысяч человек и сотни вакансий: маленькая страна ищет иностранцев

Андорра столкнулась с нехваткой работников и активно привлекает иностранцев. В некоторых сферах средняя зарплата приближается к 5000 евро.

Небольшое европейское государство Андорра с населением около 90 тысяч человек столкнулось с нехваткой рабочей силы. Расположенная между Францией и Испанией страна отличается высоким уровнем жизни, относительно низкими налогами и зарплатами выше среднеевропейских.

Как пишет Newsweek, в мае 2026 года средняя зарплата в Андорре достигла 2760 евро, увеличившись за год на 7,7%. В финансовом секторе средний доход составляет около 4972 евро, в энергетике - 3608 евро. В гостинично-ресторанной сфере зарплаты в среднем достигают 2152 евро, в сельском хозяйстве - около 2000 евро.

Особенно остро стране не хватает работников в сферах здравоохранения, образования, ухода за пожилыми и больными, домашних услуг и общественного транспорта. Значительное количество вакансий связано и с туризмом. В 2026 году власти выделили дополнительные разрешения на работу для отелей и ресторанов. В числе наиболее востребованных специалистов - официанты, горничные и повара.

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Для привлечения иностранцев Андорра также запускает пилотную программу: 450 разрешений на работу предусмотрено на период с декабря 2026 года по август 2027-го. Это должно помочь закрыть кадровый дефицит и поддержать туристическую отрасль в период вне традиционного сезона.

Как сообщается, иностранные работники получают социальные гарантии: 40-часовую рабочую неделю, 30 дней ежегодного отпуска и социальную защиту через систему CASS. Взнос работника составляет 6,5%. Подоходный налог для доходов до 24 тысяч евро не взимается, а максимальная ставка составляет 10%.

При этом Андорра не входит в ЕС, поэтому иностранцам требуется разрешение на работу. Для граждан Евросоюза действуют упрощённые процедуры, а граждане Франции, Испании и Португалии пользуются дополнительными преимуществами благодаря двусторонним соглашениям.

Ранее УНИАН рассказывал, что Андорра-ла-Велья это самая высокая столица Европы: в ней нет ни аэропорта, ни поездов.

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