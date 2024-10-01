Специалист рассказал, как лучше изменить тренировки, чтобы наконец-то увидеть прогресс.

Тренировка корпуса заключается не только в выполнении большего количества упражнений, а в выполнении правильных упражнений и концентрации.

Одним из самых распространенных препятствий, которые мешают видеть прогресс в тренировках пресса - это питание. У вас может быть самый сильный корпус, но если ваша диета не подходящая, эти мышцы не будут видны. Тренировка - это только половина дела, потому что без правильного плана питания для сжигания жира результаты останутся скрытыми под слоем жира, пишет Еatthis. Тренер Джаррод Ноббе назвал самые распространенные ошибки, которые мешают достичь желаемых кубиков.

Причина № 1: питание не способствует достижению целей

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Пресс становится заметным, когда процент жира в организме достаточно низок, что сводится к созданию дефицита калорий с помощью диеты.

Сосредоточьтесь на употреблении цельных продуктов, постных белков, полезных жиров и сложных углеводов, чтобы подпитывать тренировки и способствовать потере жира.

Причина №2: не задействуете корпус должным образом

Эффективные тренировки пресса требуют сосредоточенности и контроля. Если вы не чувствуете жжения в прессе после тренировки, вы, вероятно, не задействуете корпус должным образом.

Сосредоточьтесь на форме, а не на скорости, и активно думайте о сокращении мышц пресса во время каждого повторения. Независимо от того, делаете ли вы планку, скручивания или подъемы ног, убедитесь, что корпус напряжен, и вы не испульзуете другие группы мышц.

Причина № 3: тренировкам не хватает разнообразия

Выполнение одних и тех же нескольких движений ограничивает способность задействовать все мышцы корпуса, включая косые мышцы живота и глубокие мышцы-стабилизаторы. Корпус сложен, и тренировки должны быть такими же.

Стоит включить упражнения, которые задействуют все части корпуса. Добавьте такие движения, как повороты, альпинист или подъемы ног. Хорошо сбалансированная программа будет работать над всеми мышцами корпуса.

Причина № 4: переусердствуете с повторениями

Качество важнее количества, когда дело касается тренировок на пресс.

Лучше сосредоточиться на меньшем количестве повторений с большей интенсивностью. Вместо того, чтобы делать 100 скручиваний, попробуйте сделать 10 медленных, контролируемых повторений с правильной техникой.

Причина № 5: пропускаете базовые упражнения

Многие считают, что тренировки пресса должны быть ограничены скручиваниями и подъемами корпуса, но это только часть картины.

На самом деле нужно ключить больше базовых упражнений в тренировки. Становая тяга, махи гирей, тяга в наклоне и приседания - все это отличные примеры движений, которые бросают вызов корпусу, одновременно работая с несколькими группами мышц.

Причина № 6: непоследовательность

Пропуск или непоследовательность тренировок замедлят прогресс.

Нужно следовать расписанию, стараться тренировать корпус два-три раза в неделю и быть терпеливым.

Причина № 7: не уделяете первостепенное внимание восстановлению

Если вы постоянно качаете пресс, не давая ему отдохнуть, вы не даете телу времени, необходимого для восстановления.

Для избежания этой ошибки нужно включить дни отдыха в еженедельную программу.

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