Эллисон Вейхе в 58 лет отказалась от взвешивания.

65-летняя писательница Элисон Вейхе не взвешивалась уже семь лет и чувствует себя в свои 65 лучше, чем когда-либо. Она рассказала Business Insider, что не придерживается какой-либо специальной диеты, вместо этого питается здоровее и делает упражнения, которые приносят удовольствие.

По словам Вейхе, с раннего детства она использовала еду как утешение, что привело к избыточному весу. В 25 лет она начала соблюдать экстремальную диету, тщательно измеряя потребление калорий, и похудела, однако это не улучшило ее отношения со своим телом.

"Снаружи я выглядела великолепно. Но внутри я была привязана к весам", - рассказывает Вейхе.

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Вскоре она не смогла выдерживать такое экстремальное питание, и у нее развилась булимия. Такие нездоровые отношения с едой у Вейхе продолжались десятилетиями.

Однако в 52 года, после того, как ее компания развалилась, она поняла, что достигла эмоционального и физического предела, и пора что-то менять.

Женщина решила начать заниматься спортом и записалась к профессиональному тренеру, начала "заниматься пилатесом и плаванием.

"Постепенно, с годами, по мере того, как я ела достаточно, двигалась и поддерживала постоянный вес, я начала больше ценить и любить свое тело. Это произошло не в одночасье. И это не обязательно был один поворотный момент", - рассказывает она.

В 58 лет женщина перестала следить за своим весом.

"Питание стало интуитивным. Я часто ем очень здоровую, питательную пищу, которая заставляет меня чувствовать себя хорошо. Но это не была диета, к которой я привыкла. Это образ жизни, который дает мне энергию.", - рассказывает она.

Что касается упражнений, то они стали более мягкими, не такими интенсивными, как полумарафоны, и со временем ее фигура начала меняться с груши на перевернутый треугольник.

"Чем дольше я не взвешивалась, тем безопаснее себя чувствовала. С каждым годом я все лучше чувствовала себя как целое — тело и душа. Мне говорят, что сейчас я выгляжу моложе, чем в 50 лет", - делится женщина, отмечая, что больше не позволяет цифрам на весах определять свою жизнь.

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