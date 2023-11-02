Перед читателем стоит задача найти птицу, которая прячется в поле.

В новой оптической иллюзии зрителям предстоит соревноваться со временем, поскольку им было поручено обнаружить маленькую птичку менее чем за 10 секунд.

Глаза метаются по иллюзии, пытаясь найти птицу, прячущуюся среди пшеницы. Но где-то на картинке изображена ворона. У нее приплюснутый лоб и заостренный клюв.

Учитывая характеристики, зрители с орлиным глазом смогут найти птицу. Если вы нашли его в течение 10 секунд, вы, возможно, сможете похвастаться своим зорким зрением. Читателям, которые испытывают трудности, не следует бояться, поскольку помощь уже в пути.

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Тем, у кого возникли трудности, следует сосредоточиться на левой стороне изображения и начать его сканировать. Отсюда они должны заметить клюв птицы, торчащий из-за соломы.

Свежие оптические иллюзии - проверьте свои способности

Возможно, вы имеете "суперсилу" - высокий уровень интеллекта, но даже об этом не догадываетесь, тогда стоит проверить свой IQ очень быстрым способом - попробуйте справиться за 15 секунд с оптической иллюзией на Хэллоуин 2023.

Вы настоящий гений, если сможете справиться вовремя с оптической иллюзией, на которой среди капкейков нужно очень быстро найти отлично замаскированного кота.

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