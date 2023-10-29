Если вы не справитесь с задачей вовремя - дайте себе еще один шанс.

Возможно, вы имеете "суперсилу" - высокий уровень интеллекта, но даже об этом не догадываетесь, тогда стоит проверить свой IQ очень быстрым способом - попробуйте справиться за 15 секунд с оптической иллюзией на Хэллоуин 2023.

Оптическую иллюзию создал венгерский художник Гергей Дудаш, на рисунке изображены скелеты, тыквы с разными гримасами, и где-то среди них "спрятался" призрак. Люди с высоким интеллектом смогут справиться с задачей за 15 секунд, говорится на jagranjosh.com.

В первую очередь, до того, как браться за выполнение задания, найдите устройство, на котором сможете засечь время. После этого напрягитесь - будьте максимально внимательными и принимайтесь за поиски призрака.

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Главное - не тратьте много времени на рассматривание различных элементов рисунка.

Если вы не смогли справиться с задачей за 15 секунд, ни в коем случае не расстраивайтесь - просто дайте себе еще один шанс.

А сейчас мы покажем вам, где же был нарисован призрак.

Вот такая интересная головоломка уже опубликована

Для того, чтобы узнать, наделены ли вы таким же острым умом, какой был у известного персонажа детективов - Шерлока Холмса, стоит просто попытаться справиться с головоломкой, на которой тщательно спрятана бабочка.

Если вы справитесь с этой задачей менее чем за 8 секунд, то у вас действительно отличный ум. В случае проигрыша - не расстраивайтесь, а просто продолжайте поиски, пока не найдете бабочку.

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