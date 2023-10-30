Если хотите - увеличьте масштаб рисунка, чтобы быстрее найти животное.

Вы настоящий гений, если сможете справиться вовремя с оптической иллюзией, на которой среди капкейков нужно очень быстро найти отлично замаскированного кота.

С этой задачей может справиться небольшое количество людей - нужно быть невероятно внимательными к деталям и иметь острое зрение. Только настоящий гений сможет найти замаскированного кота менее чем за 8 секунд, говорится на jagranjosh.com.

"Кот идеально замаскирован среди капкейков, поэтому вам нужно будет приложить все усилия, чтобы его найти. Обратите внимание на тонкие различия в цвете, форме и текстуре", - отмечается на сайте.

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Возможно, для того, чтобы завершить поиски быстрее, вам понадобится увеличить масштаб рисунка - тогда скорее это сделайте.

Не забывайте, что это очень сложная оптическая иллюзия, поэтому не расстраивайтесь, если за отведенное время с ней не справились. Стоит просто дать себе больше времени - и вы обязательно найдете замаскированное животное.

Сейчас мы покажем вам, где же на рисунке среди капкейков был кот.

Такую интересную головоломку опубликовали ранее к празднику Хэллоуин 2023

Венгерский художник Гергей Дудаш создал рисунок-головоломку, на котором среди скелетов и тыкв с разными гримасами нужно очень быстро найти спрятанного призрака.

Стоит отметить, что за 15 секунд с этим заданием смогут справиться только люди, имеющие "суперсилу" - высокий уровень интеллекта.

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