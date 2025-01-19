Этот универсальній продукт содержит достаточное количество других полезніх питательных веществ.

Дипломированный диетолог Девини Линго назвала богатый белком продукт, которые рекомендуется употреблять, чтобы снизить артериальное давление.

"Когда дело доходит до снижения артериального давления, важно сосредоточиться на продуктах, которые богаты калием, магнием, кальцием и клетчаткой, а также содержат мало натрия. Источником белка, который соответствует всем этим пунктам, является белая фасоль", - отметила специалист в своей статье на EatingWell.

Она акцентировала, что эти универсальные бобы не только являются отличным источником растительного белка, но и содержат достаточное количество перечисленных выше питательных веществ, которые помогут стабилизировать кровяное давление.

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Белая фасоль - польза для здоровья

Как уже было сказано, белая фасоль содержит несколько примечательных питательных веществ, которые помогают снизить артериальное давление. Вот основные из них:

Калий. По данным Американской кардиологической ассоциации, адекватное потребление калия снижает потенциальные эффекты повышения артериального давления из-за избытка натрия. В частности, калий побуждает ваши почки выводить избыток натрия через мочу и помогает снизить артериальное давление, улучшая баланс жидкости и расслабляя стенки кровеносных сосудов.

Магний. Исследование 2022 года, опубликованное в Cureus, показало, что один из способов, которым магний снижает артериальное давление, - это расслабление кровеносных сосудов, что помогает улучшить кровоток.

Кальций. Является ключевым фактором в контроле артериального давления, поскольку он помогает сокращению и расслаблению гладкомышечных клеток, выстилающих стенки кровеносных сосудов. Согласно исследованию 2024 года, опубликованному в Journal of Hypertension, диета, богатая кальцием, связана с более низким систолическим артериальным давлением.

Клетчатка. Употребление большего количества клетчатки связано со снижением риска заболеваний, включая болезни сердца, отчасти из-за ее способности снижать артериальное давление и уровень холестерина. Исследование 2022 года, опубликованное в Current Hypertension Reports, предполагает, что пищевые волокна оказывают положительное влияние на микробиом кишечника.

Напомним, ранее диетолог назвала 9 фруктов и ягод с высоким содержанием клетчатки.

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