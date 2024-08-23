На место вызвали спасателей.

В Луцке в квартире, в которой никого не было всего несколько дней, нашли приют десятки летучих мышей.

Об этом сообщается на Facebook-странице Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Волынской области. Вчера работники группы спасательных работ выехали на вызов о засилье летучих мышей в квартире на седьмом этаже.

"В квартире, что несколько дней пустовала, рукокрылые облюбовали себе пристанище. Поэтому, спасатели выловили летучих мышей (около шестидесяти!) и выпустили их. А напоследок закрыли все окна. Проверьте и вы на ночь все окна и форточки в своих домах. Тем более, что на улице поднимается ветер", - посоветовали они. Видео дня

Спасение летучих мышей

Зимой 2021 года Ukrainian Bat Rehabilitation Center призвал людей не выбрасывать из квартир летучих мышей, которые остановились там на ночлег, поскольку во время морозов они погибают. Они советуют обращаться к зоозащитникам.

Весной прошлого года в Харькове биологи отпустили на волю более 300 краснокнижных летучих мышей, которых жители города находили в своих домах после возвращения. О них заботились в течение всей зимы.

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