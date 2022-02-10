Их передали волонтерам.

В Днепре на балконе квартиры поселилась колония летучих мышей. Владельцам жилья пришлось просить о помощи спасателей.

Об этом пишет Информатор со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Днепропетровской области.

Вечером 9 февраля в службу спасения сообщили, что на улице Беляева на балконе нашли гнездо летучих мышей.

Прибывшие спасатели выяснили, что животные живут под полом квартиры. Они демонтировали часть деревянных досок и достали 104 летучие мыши.

Читайте такжеВ Киеве на свалку выбросили статую Девы Марии в человеческий рост (фото)После этого работники ГСЧС передали рукокрылых волонтёрам.

Ранее сообщалось, что в историческом музее Днепра среди древностей нашли летучую мышь, которая занесена в Красную книгу Украины.

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