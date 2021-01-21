Краснокнижные рукокрылые часто выбирают для зимовки фасады жилых зданий. В случае такой находки украинцев просят обращаться к волонтерам.

Зооволонтеры просят украинцев не выбрасывать на улицу найденных в своих домах летучих мышей, а вместо этого обращаться в соответствующие организации, которые занимаются защитой рукокрылых.

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Соответствующее сообщение размещено на Facebook-странице Ukrainian Bat Rehabilitation Center, занимающейся спасением рукокрылых со всей страны.

Дело в том, что рукокрылые, многие из которых отнесены в Красную книгу Украины, часто выбирают для зимовки фасады жилых зданий. В случае такой находки, многие владельцы помещений обращаются в соответствующие службы или волонтерские организации. В таком случае за животными приезжают специалисты и перевозят их в реабилитационный центр.

Однако, увы, далеко не все украинцы проявляют человечность. Так, активисты рассказали сразу о двух недавних случаях, когда люди просто выбросили найденных летучих мышей умирать на морозе.

"Пример человеческой жестокости. Летучие мыши были выброшены из многоэтажки на улицу при морозе -15 градусов. Сначала нам сообщили о находке в Херсоне, улица Покрышева. Алена Беспалько поехала спасать, но было уже поздно, летучие мыши провели на земле сутки, со слов жителей дома. 16 рыжих вечерниц - все погибли. На следующий день в Ивано-Франковске Марьяна Рарик спасала выброшенных летучих мышей на придомовой территории многоэтажки по улице Угорницкой. 78 вечерниц погибли, 23 выжили, но в тяжелом состоянии. И сейчас на реабилитации", - сообщили зоозащитники.

Они также объяснили, что летучие мыши не могут выжить при морозе за окном. Зато всегда есть люди, готовые помочь, стоит только поискать их.

Спасение животных в Украине

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Автор: Марина Григоренко