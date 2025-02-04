Этот продукт способен действительно "преобразить" пюре.

Кулинарный блогер Стейси Литтл поделилась, какой "секретный" ингредиент добавить в картофельное пюре, чтобы сделать его еще более вкусным и нежным, пишет express.co.uk.

Отмечается, что пюре можно улучшить не только с помощью молока и масла.

По словам фуд-блогера, действительно "преобразить" картофельное пюре способен майонез.

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"Майонез придает картофельному пюре более гладкую, бархатистую текстуру и массу дополнительного вкуса", - заявила Литтл.

При этом блогер поделилась своим рецептом приготовления лучшего пюре:

очистите и нарежьте картофель на средние кубики, поместите в большую кастрюлю и залейте водой;

добавьте две чайные ложки соли и доведите до кипения;

уменьшите огонь, и варите в течение 15–20 минут, периодически помешивая;

когда картофель станет мягким, слейте воду, добавьте масло, майонез, молоко и разомните удобным для вас способом.

По необходимости можно добавить еще молока, чтобы добиться однородной консистенции. Также по желанию подавайте с растопленным маслом сверху.

Напомним, ранее УНИАН писал, какой картофель лучше всего подходит для пюре.

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