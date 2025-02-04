Кулинарный блогер Стейси Литтл поделилась, какой "секретный" ингредиент добавить в картофельное пюре, чтобы сделать его еще более вкусным и нежным, пишет express.co.uk.
Отмечается, что пюре можно улучшить не только с помощью молока и масла.
По словам фуд-блогера, действительно "преобразить" картофельное пюре способен майонез.
"Майонез придает картофельному пюре более гладкую, бархатистую текстуру и массу дополнительного вкуса", - заявила Литтл.
При этом блогер поделилась своим рецептом приготовления лучшего пюре:
- очистите и нарежьте картофель на средние кубики, поместите в большую кастрюлю и залейте водой;
- добавьте две чайные ложки соли и доведите до кипения;
- уменьшите огонь, и варите в течение 15–20 минут, периодически помешивая;
- когда картофель станет мягким, слейте воду, добавьте масло, майонез, молоко и разомните удобным для вас способом.
По необходимости можно добавить еще молока, чтобы добиться однородной консистенции. Также по желанию подавайте с растопленным маслом сверху.
Напомним, ранее УНИАН писал, какой картофель лучше всего подходит для пюре.