Сок сельдерея стал популярен в фитнес-среде благодаря своим потенциальным полезным свойствам. Традиционно используемый в народной медицине Европы, Азии и Африки, сельдерей издавна ценится за свои природные целебные свойства.
Издание Very Well Health пишет, что богатый антиоксидантами, как флавоноиды апигенин и лютеолин, и полифенолы, как п-кумаровая кислота, сельдерей может помочь уменьшить воспаление и поддержать общее состояние здоровья.
Повышает гидратацию
Сельдерей на 95% состоит из воды и содержит калий, электролит. Содержание воды и калия в сельдерее позволяет использовать его в качестве напитка, способствующего гидратации.
Улучшает здоровье пищеварительной системы
Высокое содержание воды в сельдерее и сельдерейном соке способствует пищеварению, что согласуется с исследованиями, подчеркивающими важность гидратации для здоровья пищеварительной системы. Эти исследования показывают, что достаточная гидратация связана с улучшением работы кишечника и уменьшением запоров.
Кроме того, высокое содержание клетчатки в нерафинированном соке сельдерея, вероятно, способствует улучшению пищеварения на основании исследований, показывающих положительную связь между повышенным потреблением клетчатки и улучшением здоровья пищеварительной системы.
Уменьшает воспаление
Поскольку сельдерей содержит большое количество фитонутриентов флавоноидов и полифенолов, он может оказывать антиоксидантное действие, которое уменьшает воспаление в организме. Обзор исследований показал, что фитонутриентные соединения сельдерея обладают антиоксидантной активностью, аналогичной другим продуктам с сопоставимыми фитонутриентными профилями.
Снижает артериальное давление
Исследования выявили значительную связь между употреблением сельдерея в любом виде и снижением общего артериального давления. Множество флавоноидов, полифенолов и других питательных компонентов сельдерея могут способствовать снижению общего кровяного давления, но точные механизмы остаются неясными.
Регулирует уровень сахара в крови
Различные исследования показали, что лютеолин влияет на общую регуляцию уровня сахара в крови, в том числе улучшает баланс глюкозы в кровотоке и доставку глюкозы в клетки. Употребление продуктов с высоким содержанием лютеолина может положительно влиять на контроль уровня сахара в крови.
Питательная ценность сока сельдерея
Сок сельдерея содержит наибольшее количество углеводов, за которыми следуют белки. В нем мало жиров и относительно мало калорий в расчете на одну порцию. Кроме того, сок сельдерея содержит несколько витаминов и минералов: калий, кальций, витамины А, С, К и фолат.8 И сельдерей, и сок сельдерея содержат большое количество флавоноидов - апигенина, лютеолина и полифенола п-кумаровой кислоты.
Содержание питательных веществ в соке сельдерея
- калории - 40 килокалорий (ккал);
- белки - 1,2 грамма (г);
- жиры - 0,4 г;
- углеводы - 7,8 г;
- клетчатка - 3,8 г;
- сахара – 3,2 г;
- Кальций - 109 миллиграммов (мг);
- Калий - 625 мг;
- Витамин А - 52 микрограмма (мкг);
- Фолат - 85 мкг;
- Витамин С - 7,3 мг;
- Витамин К - 69,1 мкг.
Кому нельзя пить сок из сельдерея
Сельдерей и сок сельдерея в целом считаются безопасными для большинства людей, но не стоит его употреблять, если у вас есть аллергия на это растение или любые его компоненты или части.
Существуют анекдотические данные о том, что сок сельдерея, особенно нерафинированный, может увеличить вероятность возникновения диареи у некоторых людей. Несмотря на отсутствие последних исследований, изучающих влияние сока сельдерея на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), слишком большое количество пищевых волокон может увеличить вероятность диареи.
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