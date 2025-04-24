Современный анализ питания показывает, что сельдерей полезен благодаря высокому содержанию витаминов, минералов и фитонутриентов.

Сок сельдерея стал популярен в фитнес-среде благодаря своим потенциальным полезным свойствам. Традиционно используемый в народной медицине Европы, Азии и Африки, сельдерей издавна ценится за свои природные целебные свойства.

Издание Very Well Health пишет, что богатый антиоксидантами, как флавоноиды апигенин и лютеолин, и полифенолы, как п-кумаровая кислота, сельдерей может помочь уменьшить воспаление и поддержать общее состояние здоровья.

Повышает гидратацию

Сельдерей на 95% состоит из воды и содержит калий, электролит. Содержание воды и калия в сельдерее позволяет использовать его в качестве напитка, способствующего гидратации.

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Улучшает здоровье пищеварительной системы

Высокое содержание воды в сельдерее и сельдерейном соке способствует пищеварению, что согласуется с исследованиями, подчеркивающими важность гидратации для здоровья пищеварительной системы. Эти исследования показывают, что достаточная гидратация связана с улучшением работы кишечника и уменьшением запоров.

Кроме того, высокое содержание клетчатки в нерафинированном соке сельдерея, вероятно, способствует улучшению пищеварения на основании исследований, показывающих положительную связь между повышенным потреблением клетчатки и улучшением здоровья пищеварительной системы.

Уменьшает воспаление

Поскольку сельдерей содержит большое количество фитонутриентов флавоноидов и полифенолов, он может оказывать антиоксидантное действие, которое уменьшает воспаление в организме. Обзор исследований показал, что фитонутриентные соединения сельдерея обладают антиоксидантной активностью, аналогичной другим продуктам с сопоставимыми фитонутриентными профилями.

Снижает артериальное давление

Исследования выявили значительную связь между употреблением сельдерея в любом виде и снижением общего артериального давления. Множество флавоноидов, полифенолов и других питательных компонентов сельдерея могут способствовать снижению общего кровяного давления, но точные механизмы остаются неясными.

Регулирует уровень сахара в крови

Различные исследования показали, что лютеолин влияет на общую регуляцию уровня сахара в крови, в том числе улучшает баланс глюкозы в кровотоке и доставку глюкозы в клетки. Употребление продуктов с высоким содержанием лютеолина может положительно влиять на контроль уровня сахара в крови.

Питательная ценность сока сельдерея

Сок сельдерея содержит наибольшее количество углеводов, за которыми следуют белки. В нем мало жиров и относительно мало калорий в расчете на одну порцию. Кроме того, сок сельдерея содержит несколько витаминов и минералов: калий, кальций, витамины А, С, К и фолат.8 И сельдерей, и сок сельдерея содержат большое количество флавоноидов - апигенина, лютеолина и полифенола п-кумаровой кислоты.

Содержание питательных веществ в соке сельдерея

калории - 40 килокалорий (ккал);

белки - 1,2 грамма (г);

жиры - 0,4 г;

углеводы - 7,8 г;

клетчатка - 3,8 г;

сахара – 3,2 г;

Кальций - 109 миллиграммов (мг);

Калий - 625 мг;

Витамин А - 52 микрограмма (мкг);

Фолат - 85 мкг;

Витамин С - 7,3 мг;

Витамин К - 69,1 мкг.

Кому нельзя пить сок из сельдерея

Сельдерей и сок сельдерея в целом считаются безопасными для большинства людей, но не стоит его употреблять, если у вас есть аллергия на это растение или любые его компоненты или части.

Существуют анекдотические данные о том, что сок сельдерея, особенно нерафинированный, может увеличить вероятность возникновения диареи у некоторых людей. Несмотря на отсутствие последних исследований, изучающих влияние сока сельдерея на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), слишком большое количество пищевых волокон может увеличить вероятность диареи.

Ранее УНИАН писал, что названы 2 питательных вещества, которые "неожиданно" влияют на сахар в крови.

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