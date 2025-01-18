Исторически сельдерей и его компоненты использовались в традиционной народной медицине во всем мире для лечения многих заболеваний.

Сельдерей является растением, которое происходит из Европы и часто встречается в Азии и Африке. Это член семейства Apiaceae, в которое также входят петрушка, укроп и фенхель. Исторически сельдерей и его компоненты (листья, стебли, сок) использовались в традиционной народной медицине во всем мире для лечения многих заболеваний, пишет Very Well Health.

Отмечается, что в сельдерее много двух полезных для здоровья соединений - флавоноидов и полифенолов. Основными флавоноидами сельдерея являются апигенин и лютеолин, которые имеют несколько полезных эффектов для здоровья. Основным полифенолом, который содержится в сельдерее, является п-кумаровая кислота. Преимущества сока сельдерея включают:

Увлажнение

Сельдерей на 95% состоит из воды и содержит высокий уровень электролита калия. Электролиты - это важные минералы и соли, которые позволяют воде проникать в клетки, таким образом повышая уровень гидратации в организме.

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Высокое содержание воды и калия в сельдерее хорошо подходит для того, чтобы быть увлажняющим напитком. Однако никаких специальных исследований о том, помогает ли сок сельдерея гидратации, не проводилось.

Пищеварение

Высокое содержание воды в сельдерее и соке сельдерея поддерживает пищеварение, что согласуется с исследованиями, которые подчеркивают важность достаточной гидратации для здоровья пищеварения. Эти исследования показывают, что достаточная гидратация связана с улучшением функции кишечника и уменьшением запоров

Кроме того, высокое содержание клетчатки в непроцеженном соке сельдерея (соке сельдерея с мякотью), вероятно, способствует пищеварению. Исследования показывают положительную связь между увеличением потребления клетчатки и улучшением пищеварения.

Противовоспалительное действие

Поскольку сельдерей содержит большое количество фитонутриентов флавоноидов и полифенолов, он может обладать антиоксидантным действием, уменьшая воспаление в организме.

Обзор исследования показал, что фитонутриенты сельдерея обладают антиоксидантным действием, подобным другим продуктам с подобными профилями фитонутриентов.

Влияние на артериальное давление

Исследования выявили значительную связь между потреблением сельдерея во всех формах и снижением общего артериального давления.

Считается, что большое количество флавоноидов, полифенолов и других питательных веществ в сельдерее способствует снижению общего артериального давления, но точные механизмы остаются неясными.

Профилактика диабета

Существуют исследования влияния лютеолина на уровень сахара в крови и лечение диабета. Лютеолин - это флавоноид, который в значительном количестве содержится в сельдерее.

Как показали различные исследования, лютеолин влияет на общую регуляцию уровня сахара в крови в организме, включая улучшение баланса глюкозы в крови и доставку глюкозы в клетки. Потребление продуктов с высоким содержанием лютеолина положительно влияет на контроль уровня сахара в крови у людей с диабетом.

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