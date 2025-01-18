Ученые провели исследование и узнали, как мясо влияет на наше здоровье.

Ученые много лет знают о том, что чрезмерное употребление красного мяса неблагоприятно сказывается на здоровье сердца. А теперь они провели еще одно исследование, в ходе котором стало известно и о негативном влиянии красного мяса на здоровье мозга.

Масштабное исследование выявило тревожную связь между потреблением красного мяса и повышенным риском развития деменции. Однако есть и хорошие новости: риск можно существенно снизить, внося простые изменения в повседневный рацион, пишет Earth.

Исследование, проведенное учеными из больницы Массачусетс Дженерал, Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Чана и Института Броуда, охватило данные о здоровье и питании 133 771 участника на протяжении нескольких десятилетий.

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За это время деменция была диагностирована у 11 173 человек.

Ключевым выводом стало то, что у людей, потреблявших более 20 граммов обработанного красного мяса (например, бекон или хот-дог) ежедневно, риск развития деменции был на 13% выше, чем у тех, кто употреблял минимальное количество этого мяса. У участников, употреблявших обработанное мясо ежедневно, также наблюдалось ускоренное старение мозга, эквивалентное 1,6 годам.

При этом замена обработанного мяса на более полезные источники белка, такие как орехи, бобовые или рыба, может снизить риск деменции на 20%.

Почему красное мясо вредно для мозга

Ученые изучили механизмы, связывающие потребление красного мяса с повышением риска деменции, сосредоточившись на биологических процессах в кишечнике.

Когда мы едим красное мясо, бактерии в пищеварительной системе вырабатывают химическое соединение триметиламин-N-оксид (TMAO).

Считается, что TMAO способствует накоплению белков амилоида и тау в мозге, которые являются основными факторами развития болезни Альцгеймера. Эти белки нарушают нормальную работу мозга и вызывают повреждения со временем.

Красное мясо также богато насыщенными жирами и солью, которые могут негативно влиять на здоровье мозга. К примеру, насыщенные жиры нарушают работу клеток мозга. А избыточное количество соли влияет на кровяное давление и кровообращение, снижая доступ кислорода и питательных веществ к мозгу.

Эти факторы вместе создают риск когнитивного упадка и деменции.

Исследование показывает, что небольшие изменения в питании могут существенно повлиять на сохранение когнитивного здоровья. Это не значит, что нужно полностью отказаться от любимых продуктов, но важно осознанно подходить к их употреблению.

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