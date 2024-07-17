Богатые люди неустанно сосредотачиваются на том, чтобы максимизировать свой потенциал заработка различными способами.

Обрести богатство – цель, которую разделяют многие люди, но достигают ее единицы. Путь к финансовому успеху не является тайной – это хорошо протоптанная дорога, вымощенная проверенными стратегиями и привычками.

Ресурс New Trader U рассмотрел десять основных методов, которые состоятельные люди используют для создания и сохранения богатства, и предоставил практические советы для вашего финансового путешествия.

1. Максимизируйте и диверсифицируйте свой доход

Состоятельные люди понимают, что доход является основой для создания богатства. Они неустанно сосредотачиваются на том, чтобы максимизировать свой потенциал заработка различными способами. Это часто включает в себя постоянное развитие навыков для повышения своей ценности в основной карьере, ведение переговоров о лучшей компенсации и поиск продвижения по службе или более высокооплачиваемой должности.

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Однако действительно состоятельные люди не останавливаются на своей основной работе. Они создают несколько потоков дохода, чтобы ускорить накопление богатства и обеспечить финансовую безопасность. Это может включать открытие дополнительного бизнеса, инвестиции в акции, выплачивающие дивиденды, создание цифровых продуктов или получение дохода от аренды недвижимости. Диверсифицируя источники дохода, состоятельные люди защищают себя от нестабильности какого-либо одного потока доходов и создают возможности для экспоненциального роста.

2. Живите не по карману

Одной из самых распространенных черт состоятельных людей является их способность жить не по средствам, независимо от уровня дохода. Это не означает, что они живут в нищете, а наоборот – делают сознательный выбор относительно расходов и избегают ненужной роскоши. Состоятельные люди понимают, что сэкономленные деньги – это деньги, которые можно инвестировать и приумножать.

Они не поддаются соблазну инфляционного стиля жизни, когда расходы растут в ногу с доходами. Вместо этого они ведут скромный образ жизни, даже когда их состояние растет, что позволяет им экономить и инвестировать большую часть заработка. Это может означать, что они ездят на надежном подержанном автомобиле, а не на роскошном, живут в комфортном, но не экстравагантном доме или отдают предпочтение качеству, а не дизайнерским этикеткам в своих покупках.

3. Сделайте сбережения приоритетом

Для состоятельных людей сбережения не являются чем-то второстепенным – это главный приоритет. Они часто придерживаются принципа "сначала заплати себе", рассматривая сбережения как расходы, не подлежащие обсуждению, а не как что-то, что можно сделать с оставшимися деньгами в конце месяца. Многие финансовые эксперты рекомендуют откладывать не менее 20% своего дохода, но состоятельные люди часто откладывают значительно больше.

Чтобы обеспечить постоянные сбережения, они часто автоматизируют этот процесс. Это может включать автоматические переводы с текущего счета на сберегательные или инвестиционные счета в день зарплаты. Автоматизация сбережений, которая не подлежит обсуждению, устраняет соблазн потратить эти деньги в другом месте и обеспечивает стабильный прогресс в достижении финансовых целей.

4. Инвестируйте с умом для роста

Одних лишь сбережений недостаточно для создания значительного богатства – инвестирование имеет решающее значение. Состоятельные люди понимают силу сложных доходов и сосредотачиваются на долгосрочных инвестиционных стратегиях. Они обычно поддерживают диверсифицированные инвестиционные портфели, которые включают акции, облигации, недвижимость и другие активы.

Многие состоятельные инвесторы предпочитают индексные фонды из-за их стабильной доходности и низких комиссий. Они понимают, что попытки угадать время на рынке или выбрать отдельные акции рискованны, и вместо этого сосредотачиваются на стабильном, долгосрочном росте. Они также терпеливы, пережидают рыночные колебания, а не паникуют и не продают во время спада.

5. Избегайте долгов под высокие проценты

Высокопроцентные долги, особенно по кредитным картам, являются криптонитом для накопления богатства. Состоятельные люди стараются избегать таких долгов и ликвидировать их. Они понимают, что оплата высоких процентов по потребительским кредитам разрушает богатство быстрее, чем большинство инвестиций могут его создать.

Когда они используют долг, он часто является стратегическим - например, ипотека на растущую в цене недвижимость или кредит под низкий процент для инвестирования в бизнес-возможности. Они стараются поддерживать хороший кредитный рейтинг, что позволяет им получить доступ к лучшим процентным ставкам, когда им нужно занять. Избегая долговой ловушки, они гарантируют, что их долг работает на них, а не против них.

6. Стремитесь к непрерывному финансовому образованию

Состоятельные люди часто являются прожорливыми учениками, особенно в финансовых вопросах. Они инвестируют время, а иногда и деньги в финансовое образование, читая книги, посещая семинары и обращаясь за советами к экспертам. Это непрерывное обучение помогает им принимать обоснованные решения относительно своих денег и быть готовыми к новым инвестиционным возможностям и стратегиям.

Они понимают, что финансовые рынки и тенденции постоянно меняются, и оставаться в курсе событий очень важно для сохранения и приумножения богатства. Многие состоятельные люди также ищут наставников или присоединяются к руководящим группам, где они могут учиться у своих коллег и обмениваться опытом. Такое стремление к непрерывному образованию позволяет им адаптировать свои стратегии при необходимости и воспользоваться новыми возможностями.

7. Создавайте и используйте профессиональные сети

Состоятельные люди используют нетворкинг как мощный инструмент. Они понимают, что при определении возможностей для бизнеса, инвестиций и личного роста не менее важно, кого вы знаете, чем что вы знаете. Состоятельные люди часто активно стремятся строить отношения с успешными людьми и единомышленниками.

Эти сети могут предоставить ценную инсайдерскую информацию, возможности для партнерства и доступ к сделкам, которые могут быть недоступны широкой общественности. Однако нетворкинг – это не только о том, чтобы брать – состоятельные люди часто придают ценность своим сетям благодаря своим знаниям, связям или ресурсам, создавая взаимовыгодные отношения.

8. Ставьте четкие и измеримые финансовые цели

Состоятельные люди не спотыкаются на пути к успеху – они его планируют. Они ставят конкретные, измеряемые финансовые цели и разрабатывают детальные стратегии. Эти цели могут включать достижение определенного уровня чистого капитала к определенному возрасту, получение целевой суммы пассивного дохода или сбережение определенной суммы для выхода на пенсию.

Они регулярно пересматривают и корректируют свои планы, чтобы не отставать от графика, внося коррективы в случае необходимости. Такой целенаправленный подход помогает им принимать целенаправленные финансовые решения, соответствующие их долгосрочным целям. Он также обеспечивает мотивацию и четкий ориентир для измерения прогресса.

9. Защитите свои активы с помощью страхования и планирования имущества

Создание богатства – это не только накопление, но и защита. Состоятельные люди стратегически используют страхование для защиты своих активов и доходов. Это может включать страхование жизни, чтобы обеспечить свою семью, страхование на случай потери трудоспособности, чтобы защитить свои доходы, и страхование ответственности, чтобы защитить свои активы от потенциальных судебных исков.

Они также занимаются тщательным планированием наследства, чтобы эффективно сохранить и передать свое богатство будущим поколениям или на благотворительные цели. Это может включать создание трастов, составление завещания и эффективное структурирование своих активов с точки зрения налогообложения. Защищая то, что они создали, они гарантируют, что их тяжелый труд будет продолжать приносить пользу им и их близким в течение многих лет.

10. Практикуйте терпение и долгосрочное мышление

Состоятельные люди понимают, что создание значительного богатства требует времени и терпения. Они сосредотачиваются на долгосрочных финансовых целях, а не ищут быстрых побед. Такой подход предполагает стратегические инвестиции в активы, которые со временем растут в цене, такие как акции, недвижимость и пенсионные счета, часто удерживая эти инвестиции годами или даже десятилетиями.

Они предпочитают будущую финансовую безопасность немедленным удовольствиям, практикуя отложенное удовольствие, откладывая значительные покупки до того момента, когда смогут позволить себе их без ущерба для своих финансовых целей.

Один из фундаментальных принципов, которым пользуются состоятельные люди, – это способность приумножать прибыль. Они пользуются этим, реинвестируя прибыль и позволяя своим инвестициям расти в геометрической прогрессии. Эта стратегия дополняется созданием и соблюдением долгосрочных финансовых планов, которые они регулярно пересматривают и корректируют, чтобы не отставать от своих целей по созданию богатства.

Состоятельные люди могут спокойно реагировать на краткосрочные рыночные колебания, сосредотачиваясь на долгосрочном росте и проявляя терпение. Такой стабильный подход позволяет им воспользоваться эффектом накопления, что в конечном итоге приводит к накоплению значительного богатства.

Сохранение такой долгосрочной перспективы, даже перед лицом временных неудач или соблазнительных краткосрочных возможностей, является отличительной чертой тех, кто успешно строит и сохраняет значительное состояние.

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