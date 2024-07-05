Отмечается, что на пути к денежной свободе сначала придется приложить немного усилий.

Достижение финансовой свободы всегда казалось труднодостижимым. Однако, следуя ряду проверенным правилам и принципам, вы сможете взять свои финансы под контроль и проложить путь к более надежному будущему.

Издание new trader u назвало 12 основных правил обращения с деньгами, которые помогут обрести финансовую свободу.

Создайте положительный денежный поток

Основой финансового успеха является создание положительного денежного потока - вы всегдатратите меньше, чем зарабатываете, создавая разрыв между доходами и расходами.

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Чтобы добиться этого, начните со скрупулезного отслеживания своих расходов. Определите, какие расходы можно сократить без снижения качества жизни. Что касается доходов, ищите возможности для их увеличения

Определите приоритет сбережений

Как только вы установили положительный денежный поток, приоритет сбережений становится решающим. Вместо того чтобы ждать, что останется в конце месяца, вы автоматически откладываете часть дохода на сбережения, как только получаете его. Благодаря такому подходу экономия превращается в привычку.

Можно автоматизировать свои сбережения, установив автоматические переводы на отдельный счет в день зарплаты. Многие финансовые эксперты рекомендуют правило 50/30/20: распределяйте 50% своего дохода на нужды, 30% - на желания и 20% - на сбережения и погашение долгов. Однако корректируйте проценты в зависимости от ваших обстоятельств и финансовых целей.

Используйте силу сложных процентов

Сложные проценты - это процесс, при котором ваши деньги со временем растут в геометрической прогрессии, поскольку вы получаете доход не только от первоначальных инвестиций, но и от накопленных процентов.

Рассмотрите различные инвестиционные инструменты, которые позволяют получать прибыль, например индексные фонды и планы реинвестирования дивидендов.

Распределите инвестиционный риск

Распределяя свои инвестиции по различным классам активов, вы можете уменьшить влияние плохих результатов по какой-либо одной инвестиции.

К классам активов относятся акции, облигации, недвижимость, сырьевые товары и денежные эквиваленты. Каждый из них по-разному реагирует на экономические условия, помогая сбалансировать общие показатели инвестиционного портфеля. При определении распределения активов учитывайте свою устойчивость к риску и сроки инвестирования.

Избегайте плохих долгов

Если некоторые долги можно использовать для создания богатства, например, ипотеку, то потребительские долги с высокими процентами могут стать серьезным препятствием на пути к финансовой свободе.

Рассмотрите возможность использования метода "долговой лавины", при котором в первую очередь погашается долг с самыми высокими процентами, а по остальным долгам производятся минимальные выплаты, или метода "долгового снежного кома", при котором долг погашается от наименьшего к наибольшему.

Создайте систему финансовой безопасности

Откладывать 3-6 месяцев на легкодоступный счет. При необходимости начните с малого, а в дальнейшем постепенно наращивайте эту сумму. Храните средства на случай чрезвычайной ситуации на высокодоходном сберегательном счете, где они могут приносить проценты и при этом будут доступными.

Инвестируйте в свое финансовое образование

Постоянное самообразование в области личных финансов и инвестирования поможет вам принимать взвешенные решения и избегать дорогостоящих ошибок. Читайте книги о личных финансах, следите за авторитетными финансовыми блогами или пройдите онлайн-курсы. Будьте в курсе экономических тенденций и того, как они могут повлиять на ваши финансы.

Практикуйте умеренность в образе жизни

Речь идет о балансе между наслаждением жизнью сейчас и обеспечением своего финансового будущего. Когда вы получаете прибавку к зарплате или премию, подумайте о том, чтобы направить часть средств на увеличение сбережений или инвестиций, прежде чем менять свой образ жизни.

Определите свою финансовую дорожную карту

Постановка четких финансовых целей имеет решающее значение для достижения финансовой свободы. Подумайте о постановке краткосрочных (в течение года), среднесрочных (1-5 лет) и долгосрочных (5+ лет) целей.

Ставьте цели по принципу SMART: конкретные, измеримые, достижимые, актуальные и ограниченные по времени. Регулярно пересматривайте и корректируйте свои цели по мере изменения жизненных обстоятельств.

Повысьте свой доходный потенциал

Сосредоточьтесь на развитии ценных навыков, которые повысят вашу конкурентоспособность на рынке и потенциал заработка. Это может быть получение дополнительного образования или сертификатов в своей области, принятие новых обязанностей на работе или даже смена профессии. Не стесняйтесь вести переговоры о зарплате.

Подумайте о побочном заработке или пассивном доходе, но всегда соизмеряйте затраты времени с потенциальной прибылью.

Защитите свои активы

Защита того, что вы упорно накапливали, имеет огромное значение, а страхование в этом процессе играет самую важную роль.

Планирование имущества - еще один важный аспект защиты активов. Оно включает в себя составление завещания, создание трастов, если это необходимо, и обеспечение распределения активов в соответствии с вашими пожеланиями в случае вашей смерти.

Не забывайте защищать свои цифровые активы и личную информацию.

Пользуйтесь услугами экспертов по финансовым вопросам

Финансовые консультанты могут помочь в общем финансовом планировании, инвестиционные менеджеры сосредоточены на росте вашего портфеля, а специалисты по налогообложению помогут оптимизировать налоговую стратегию.

Ранее УНИАН писал, что названы 8 привычек представителей среднего класса, которые делают вас бедными.

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