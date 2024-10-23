Это "секретное оружие" возвращает полотенцам их первоначальную мягкость.

В сети назвали бюджетный, но очень эффективный метод сделать полотенца мягкими, пишет express.co.uk.

Отмечается, что со временем полотенца могут стать колючими и тусклыми. Главными причинами являются остатки моющих средств, жесткая вода и неправильная сушка.

В группе Facebook популярной гуру уборки миссис Хинч пользователь Роб Уайтинг поинтересовался, как сохранить полотенца мягкими, и получил действенный совет.

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Как восстановить мягкость махровых полотенец - средство №1

В ответ на просьбу найти решение этой довольно непростой задачи участница группы Клэр Коннери рассказала, как простое изменение в ее режиме стирки "изменило мир".

"Я неохотно перестала использовать кондиционер для белья несколько недель назад, прочитав сообщения участников этой группы о том, насколько он вреден для вашей стиральной машины и одежды. Вместо этого я положила в стиральную машину немного кристаллов соды и могу честно сказать, что мои полотенца и белье в целом никогда раньше не были мягче", - поделилась она.

Другие пользователи поддержали совет, отмечая, что также используют это средство, и оно себя оправдывает.

Как пишет издание, кристаллы соды - "секретное оружие", которое эффективно удаляет любые остаточные отложения и химические остатки, возвращая полотенцам их первоначальную мягкость.

Как смягчить полотенца во время стирки - метод

Эксперты по стирке из Dri-Pak советуют добавлять около 125 мл кристаллов соды, чтобы повысить мягкость воды. По их словам, стоит действовать следующим образом:

замочите полотенца в теплом растворе кристаллов соды на 10 минут;

тщательно прополощите;

постирайте в машине как обычно.

Далее полотенца рекомендуют сушить на бельевой веревке или в сушильной машине на средней температуре.

Напомним, ранее УНИАН писал, при какой температуре стирать постельное белье.

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