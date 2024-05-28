Помните, что для цветной ткани слишком горячая вода - зло.

Качественное постельное белье - удовольствие не из дешевых. Поэтому, чтобы оно прослужило дольше, стирать его тоже нужно правильно - чтобы и чистым было, и ткань не испортилась. Важную роль в этом процессе играет температура. УНИАН разобрался, как стирать постельное белье, чтобы оно сохраняло первоначальный вид как можно дольше.

При какой температуре стирать постельное белье

Дискуссий о том, при какой температуре стирать постельное - масса. Кто-то считает, что чем она выше, тем лучше очистится ткань. Другие же уверены, что и на низкой температуре проблем не будет. Так на какой температуре стирать постельное белье оптимально? Специалисты сходятся на температурном режиме в 40 градусов.

Для постели из шелка идеальной температурой будет 30 градусов. А вот махровую нужно стирать при температуре до 40 градусов, при полоскании не использовать кондиционер.

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Но можно ли постельное белье стирать при 60 градусах? Ответ - да, но все зависит от типа и цвета ткани. Этот температурный режим отлично подойдет для постели из хлопкового перкаля. Что касается цвета, то температуру 60 градусов лучше выбирать для белых изделий. А вот для цветной ткани слишком горячая вода - зло, поскольку со временем она истончится и выцветет.

И помните, что информация о температурном режиме и других правилах стирки часто указана на бирке. Не поленитесь туда заглянуть.

Как правильно стирать постельное белье в стиральной машине

Теперь, когда мы разобрались, какая температура нужна для стирки постельного белья, давайте поговорим о том, как его подготовить к отправке в барабан. Следуйте этому алгоритму:

выверните наволочки и пододеяльники, чтобы вычистить из уголков накопившуюся пыль (да, она там будет, хоть и в небольшом количестве);

аккуратно сложите постель, чтобы избежать смятия в барабане;

если на ней есть пятна, замочите - или в машинке, или в миске, как вам удобно.

Следующим важным шагом является выбор количества средства для стирки. Если вы пользуетесь жидким гелем, оптимальное его количество - колпачок бутылки.

Если же вы отдаете предпочтение порошку, можете воспользоваться мерной ложечкой (часто идут в комплекте с машинкой) или пользоваться пропорцией 1 ст.л на 1 кг загрузки. Но если белье сильно грязное, это соотношение можно увеличить.

На каком режиме лучше всего стирать постельное белье

Лучше всего для стирки постели подойдет деликатный режим. Если же ваша постель из натурального хлопка или льна, можете выбирать высокую температуру (вплоть до 90 градусов). Но к такой отметке стоит прибегать лишь в исключительных случаях - когда белье сильно загрязнено.

Что касается частоты, то рекомендуется стирать постель раз в неделю. Если вы спите без одежды, лучше - чаще. Также не забывайте, что наволочку нужно менять 2 раза в неделю. Ваша кожа точно скажет вам "спасибо".

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