В эффективности данного средства многие уже убедились на собственном опыте.

Энтузиасты по уборке поделились, как в домашних условиях сохранять полотенца новыми и мягкими, пишет express.co.uk.

Отмечается, что вместо использования кондиционера для белья или даже уксуса рекомендуется отдать предпочтение другому натуральному средству.

Как сделать полотенца мягкими - натуральное средство

Отвечая на вопрос, как сохранять полотенца мягкими как можно дольше, подписчики группы Mrs Hinch Cleaning Tips and Tricks в Facebook рекомендовали отказаться от кондиционера для белья, который вполне может быть причиной их жесткости. Вместо этого они посоветовали использовать соду.

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К примеру, пользователь Мэри Битон отметила, что добавляет соду в барабан стиральной машины и что стирает при 60 градусах, если полотенца очень грязные.

Многие другие пользователи поддержали лайфхак с использованием соды, так как ранее в его эффективности убедились на собственном опыте.

При этом большинство из них также заявили, что во время стирки полотенец больше никогда не используют кондиционер для белья.

Напомним, ранее УНИАН писал, какой режим стоит всегда выбирать во время стирки.

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