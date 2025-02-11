По словам специалистов, избавиться от засорения канализации может стать сложной задачей.

Если в вашей раковине очень медленно стекает вода, то, скорее всего, у вас засорен слив, однако не волнуйтесь, ведь это очень просто исправить, пишет Express.

Эксперты-сантехники советуют в таком случае не использовать химический очиститель, для этого вам понадобятся простые кристаллы соды.

"Столкнувшись с засорением канализации, многие люди обращаются к агрессивным химическим средствам, чтобы прочистить засор. Однако существует более естественное и экологически чистое решение, которое может быть столь же эффективным - кристаллы соды. Кристаллы соды, также известные как стиральная сода или карбонат натрия, являются универсальным бытовым средством, которое можно использовать для различных задач по очистке, в том числе для прочистки канализации", - объясняют эксперты.

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Специалисты отмечают, что избавиться от засора канализации может быть сложной задачей, ведь жир трудно удалить из-за того, что он застывает и превращается в липкое вещество, которое цепляется за трубы.

Кроме того, жир не смешивается с водой и задерживает пищу, мыло и другой мусор, из-за чего трубы забиваются еще больше. Однако кристаллы соды являются высокощелочными, благодаря чему они могут расщеплять кислотные вещества, такие как жир.

"В отличие от агрессивных химических средств для чистки канализации, кристаллы соды нетоксичны и биологически разлагаются, что делает их более безопасным вариантом как для вашей водопроводной системы, так и для окружающей среды. Кроме того, кристаллы соды гораздо мягче воздействуют на ваши трубы, предотвращая повреждения, которые могут быть вызваны коррозийными химическими веществами", - подчеркивают эксперты.

Как использовать соду для прочистки канализации

Сначала нужно наполнить чайник, поставить греть воду и вылить кипяток в канализацию. Благодаря этому кристаллы соды подействуют эффективнее. После чего высыпьте 90 г кристаллов соды в канализацию, а затем снова залейте кипяток. Таким образом кристаллы соды станут более щелочными и помогут избавиться от жира.

"Затем оставьте кристаллы соды и горячую воду в канализации минимум на 30 минут, но можно оставить и на ночь, если засор очень сильный. По истечении времени ещё раз промойте канализацию горячей водой из чайника, залив её в отверстие, и засор должен быть полностью устранён", - посоветовали в материале.

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