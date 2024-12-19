Для этого вам понадобится уксус, соль и сода.

Из-за забитых канализационных труб люди могут вызывать сантехников, чьи услуги стоят недешево или же покупать дорогие магазинные средства, которые могут иметь агрессивные химические вещества. Вследствие таких средств трубы могут повредиться, а также они будут угрожать окружающей среде, когда попадут в водопроводную систему. В то же время профессиональный клининговый специалист Клэр с Bust The Dust поделилась для Express хорошим решением, которое устраняет стойкие засоры в ваших трубах.

В частности она советует сделать смесь из соли, уксуса и пищевой соды, которая почистит трубы не хуже, чем средства из магазина.

"Ее простое средство для разблокировки, которое можно сделать своими руками, состоит из трех основных продуктов - пищевой соды, белого уксуса и соли. Смешанные вместе, эти компоненты вступают в мощную реакцию, которая справляется с обычными виновниками засоров - жиром, волосами, мыльной пеной и остатками пищи", - отмечают в издании.

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Для создания смеси засыпьте 100 г поваренной соли, 200 г пищевой соды и 500 мл белого уксуса в засоренный слив.

"Вы сразу заметите шипучую реакцию, поскольку уксус вступает в реакцию с содой, расщепляя мусор", - заверила Клэр.

После этого подождите полчаса, а затем промойте канализацию горячей водой. Для сильных засоров такую процедуру можно повторить.

"Этот метод замечателен тем, что он очень прост, но в то же время очень эффективен. Натуральные ингредиенты расщепляют органические материалы, такие как волосы и пищевые отходы, которые часто вызывают засоры, а поскольку они нетоксичны, то нет никакого риска для ваших труб, домашних животных или семьи", - объясняет эксперт.

Клэр также советует использовать этот раствор, как только вода начинает медленно стекать. Она подчеркнула:

"Если вы обнаружили засор на ранней стадии, этот домашний рецепт - это обычно все, что вам нужно, чтобы ваши трубы снова свободно протекали".

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