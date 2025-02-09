Чтобы не иметь хлопот с большим количеством накипи, чайник следует чистить 1-2 раза в месяц.

Если электрический чайник регулярно и правильно чистить, он будет дольше вам служить и сохранит свежий вкус напитков. Как ухаживать за чайником, а также как часто это следует делать, рассказал эксперт по уборке Доун Ариас-Спинелли на страницах издания martha stewart.

По его словам, в зависимости от того, как часто вы пользуетесь чайником, а также от жесткости воды, вы должны стремиться чистить его один или два раза в месяц. В таком случае, отмечается, вам не придется иметь дело с накоплением отложений жесткой воды, которые могут повредить чайник или повлиять на его работу.

Эксперт отмечает: если вы заметили, что кипячение воды длится дольше, чем обычно, или ваши чай и кофе имеют странный запах или вкус, это признак того, что пришло время тщательно очистить прибор.

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Чтобы почистить чайник, необходимо иметь следующие материалы: уксус, пищевая сода, мягкое мыло для посуды, мягкая зубная щетка, салфетки из микрофибры.

Инструкция

1. Обязательно проверьте, выключен ли чайник из сети. Убедитесь, что шнур размещен как можно дальше от воды.

2. Удалите известковый налет с помощью раствора уксуса. Для этого добавьте в чайник смесь воды и белого уксуса в соотношении 1:1. Дайте постоять примерно полчаса-час.

3. Вскипятите воду и вылейте ее. Тщательно промойте чайник, чтобы удалить запах уксуса.

4. Очистите внешнюю часть чайника. Для этого Ариас-Спинелли советует использовать мягкую влажную ткань и мыльный раствор для посуды - ими следует вытереть пятна от воды, отпечатки пальцев и другой грязи. Особое внимание обратите на крышку и носик. Если крышка съемная - снимите ее и почистите. Здесь вам пригодится мягкая зубная щетка, которая доберется до труднодоступных уголков и щелей.

5. Для удаления стойкой грязи можно сделать мягкую пасту из пищевой соды и воды. Ее следует аккуратно нанести на пятна и удалите влажной салфеткой из микрофибры.

6. Высушите чайник салфеткой из микрофибры.

Чтобы иметь меньше хлопот с чисткой, стоит постараться содержать чайник в чистоте. Вот советы для этого.

• Если ваша водопроводная вода жесткая, подумайте о том, чтобы перейти на фильтрованную, которая значительно уменьшит минеральные отложения внутри чайника.

• Опорожняйте чайник после использования. Остатки воды могут способствовать накоплению минералов и бактерий.

• Регулярно используйте раствор для удаления накипи из чайника.

Ранее УНИАН рассказывал, как легко помыть микроволновую печь. Для устранения застарелых брызг пищи необязательно использовать агрессивные химикаты. Эксперт по уборке посоветовал простой прием, как избавиться от такой грязи с помощью природного ингредиента.

Для чистки микроволновки он порекомендовал применить эфирное масло лимона и заверил, что при этом грязь отмоется без особых усилий.

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