Он просто и быстро готовится, а также может долго храниться в герметичном контейнере.

Осень уже традиционно ассоциируется с теплым ароматом яблок и корицы. Есть множество рецептов десертов с этими двумя ингредиентами.

Издание Ехргеѕѕ поделилось рецептом пирога от Мерри Берри, который "очень быстро и просто готовится" и не требует много ингредиентов.

"Это замечательный влажный яблочный кекс, который я люблю подавать нарезанным и смазанным маслом", - отмечает кулинар.

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Он выпекается менее чем за 45 минут и будет оставаться свежим в течение многих дней, если его хранить в герметичном контейнере. Для приготовления нужно взять:

сливочное масло - 75 г;

муку - 200 г;

разрыхлитель - 1 ч.л.;

сахар - 100 г + 1-2 ст.л.;

корица - 1 ч.л.;

яблоки без кожуры - 350 г;

яйца - 3 шт;

абрикосовое варенье - 2 ст.л.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Перетрите масло и муку в крошку. Добавьте сахар и корицу. 2,5 яблока нужно очистить и нарезать кубиками. Взбейте яйца и смешайте с тестом, туда же - фрукты.

Поместите тесто в форму и украсьте тонко нарезанным яблоком, что осталось. Сверху посыпьте сахаром и выпекайте от 35 до 45 минут или до золотисто-коричневого цвета. Смажьте горячий пирог джемом и дайте остыть в форме в течение 10 минут.

Что еще приготовить осенью

Несколько ранее Мэри Берри поделилась кексом с насыщенным чайным вкусом.

Ничто не сравнится со вкусом чашки чая в холодную погоду и еще лучше, когда к ней есть вкусный десерт. Кофейный торт является одним из самых популярных рецептов благодаря его насыщенному уникальному вкусу, но его также невероятно легко выпекать.

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