Осень уже традиционно ассоциируется с теплым ароматом яблок и корицы. Есть множество рецептов десертов с этими двумя ингредиентами.
Издание Ехргеѕѕ поделилось рецептом пирога от Мерри Берри, который "очень быстро и просто готовится" и не требует много ингредиентов.
"Это замечательный влажный яблочный кекс, который я люблю подавать нарезанным и смазанным маслом", - отмечает кулинар.
Он выпекается менее чем за 45 минут и будет оставаться свежим в течение многих дней, если его хранить в герметичном контейнере. Для приготовления нужно взять:
- сливочное масло - 75 г;
- муку - 200 г;
- разрыхлитель - 1 ч.л.;
- сахар - 100 г + 1-2 ст.л.;
- корица - 1 ч.л.;
- яблоки без кожуры - 350 г;
- яйца - 3 шт;
- абрикосовое варенье - 2 ст.л.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Перетрите масло и муку в крошку. Добавьте сахар и корицу. 2,5 яблока нужно очистить и нарезать кубиками. Взбейте яйца и смешайте с тестом, туда же - фрукты.
Поместите тесто в форму и украсьте тонко нарезанным яблоком, что осталось. Сверху посыпьте сахаром и выпекайте от 35 до 45 минут или до золотисто-коричневого цвета. Смажьте горячий пирог джемом и дайте остыть в форме в течение 10 минут.
Что еще приготовить осенью
Несколько ранее Мэри Берри поделилась кексом с насыщенным чайным вкусом.
Ничто не сравнится со вкусом чашки чая в холодную погоду и еще лучше, когда к ней есть вкусный десерт. Кофейный торт является одним из самых популярных рецептов благодаря его насыщенному уникальному вкусу, но его также невероятно легко выпекать.