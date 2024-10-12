Для приготовления этого блюда вам не понадобится много ингредиентов.

Благодаря сдобному песочному тесту и сладкой, тушеной яблочной начинке образуется такой простой, но очень вкусный яблочный пирог. Разработчики рецепта команды Good Food поделились советами по приготовлению пирога, а также назвали его классическим и традиционным блюдом, пишет Express.

Ингредиенты для начинки

1 кг яблок;

140 г золотистого сахарного песка;

½ ч.л. корицы;

три ст.л. муки.

Для теста

225 г сливочного масла комнатной температуры;

50 г сахарной пудры;

два яйца;

350 г простой муки, желательно органической;

мягко взбитые сливки, для подачи.

Способ приготовления

Сначала застелите большой противень одним слоем бумажных полотенец, после чего разрежьте яблоки на четвертинки, удалите сердцевину, очистите от кожуры и нарежьте около 5 мм толщиной и равномерно выложите на противень.

После чего положите второй слой бумажных полотенец и отложите нарезанные яблоки в сторону, пока вы готовите и охлаждаете тесто. Для того, чтобы приготовить слоеное тесто, начните со взбивания сливочного масла и сахара в большой миске до однородной консистенции.

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Затем разбейте одно яйцо и желток, но сохраните белок на потом - его нужно будет использовать для глазури. Взбейте яйцо и желток с остальными ингредиентами теста чуть меньше одной минуты. Медленно вмешивайте муку деревянной ложкой, пока она не начнет браться в комки, а затем закончите собирать ее руками.

Осторожно скатайте тесто в шар, заверните его в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 45 минут.

Тем временем нужно приготовить начинку. Смешайте 140 г сахара с корицей и мукой в достаточно большой миске. Когда тесто постоит в холодильнике указанное время, разогрейте духовку до 190°C / вентилятор 170°C / газ 5.

Слегка взбейте яичный белок вилкой в миске. Отрежьте треть теста и держите его завернутым, пока раскатываете остальное. Выстелите ею форму для пирога, оставив небольшой свес.

"Третью часть раскатайте в круг диаметром около 28 см. Теперь подготовьте яблоки, промокните их насухо кухонной бумагой, прежде чем высыпать в миску с корично-сахарной смесью. Быстро перемешайте смесь руками и сразу же выложите в форму, выстланную бумагой для выпекания, высоким слоем. Сбрызните немного воды по краям формы и накройте яблоки крышкой, прижимая края друг к другу, чтобы они были плотно закрыты", - продолжают кулинары.

После чего обрежьте край острым ножом и сделайте пять маленьких надрезов на крышке, чтобы выходил пар. Далее смажьте тесто яичным белком и посыпьте сахарной пудрой. Выпекайте 40-45 минут до золотистого цвета, затем достаньте его и дайте ему постоять 5-10 минут. Посыпьте его еще сахарной пудрой и подавайте с мягко взбитыми сливками.

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