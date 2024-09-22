Продукты для его приготовления очень простые, но вместе создадут непревзойденное лакомство.

Ничто не сравнится со вкусом чашки чая в холодную погоду и еще лучше, когда к ней есть вкусный десерт. Кофейный торт является одним из самых популярных рецептов благодаря его насыщенному уникальному вкусу, но его также невероятно легко выпекать.

Известный шеф-повар Джейми Оливер поделился своим простым рецептом этого лакомства. Все приготовление займет у вас 10-15 минут, за исключением времени на выпекание в духовке.

Это прекрасный десерт, чтобы поразить близких или порадовать для себя в свободный день холодного времени года.

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Для коржей нужны:

масло - 175 г;

грецкие орехи - 75 г;

сахар - 175 г;

яйца - 3 шт;

мука - 150 г;

разрыхлитель - 1 ч.л.;

холодное эспрессо - 50 мл.

Крем готовится из 65 г сливочного масла, 125 г сахарной пудры и 40 мл крепкого эспрессо. Чтобы сделать глазурь понадобится 100 г сахарной пудры и 20 мл эспрессо

Разогрейте духовку до 180°С или газовой марки 4, затем смажьте две формы для выпечки сливочным маслом и застелите пергаментом.

Поместите две трети грецких орехов в кухонный комбайн и измельчите их в мелкий порошок. Затем нарежьте кубиками сливочное масло, поместите его в миску с сахаром и взбивайте до получения легкой и рыхлой смеси.

Постепенно вбейте яйца в смесь и осторожно вмешайте измельченные грецкие орехи. Добавьте муку, разрыхлитель и щепотку соли и перемешивайте, пока все не соединится.

Остальные грецкие орехи крупно измельчите и добавьте в тесто, последним влейте кофе.

Распределите смесь между формочками и затем выпекайте в духовке 20-25 минут или пока она не станет светло-золотисто-коричневого цвета.

Когда коржи будут готовы, выньте их из духовки и дайте остыть в формах в течение пяти минут, прежде чем переместить на решетку до полного остывания.

Для начинки взбейте масло с пудрой до пышной массы, а затем добавьте кофе и перемешайте.

Чтобы сделать глазурь, просейте сахарную пудру в миску и добавляйте понемногу кофе, пока не получите густую однородную смесь. Смажьте коржи кремом, сверху нанесите глазурь. Украсить можно остатками грецких орехов.

Идеи для ужина

Картофель с курицей - это очень простое и сытное блюдо, которое легко приготовить и накормить всю семью. Его можно сделать в одной кастрюле.

Осенью хорошо подойдет тушеная говядина с клецками, а также сливочно-чесночная паста за 25 минут.

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