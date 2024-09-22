Ничто не сравнится со вкусом чашки чая в холодную погоду и еще лучше, когда к ней есть вкусный десерт. Кофейный торт является одним из самых популярных рецептов благодаря его насыщенному уникальному вкусу, но его также невероятно легко выпекать.
Известный шеф-повар Джейми Оливер поделился своим простым рецептом этого лакомства. Все приготовление займет у вас 10-15 минут, за исключением времени на выпекание в духовке.
Это прекрасный десерт, чтобы поразить близких или порадовать для себя в свободный день холодного времени года.
Для коржей нужны:
- масло - 175 г;
- грецкие орехи - 75 г;
- сахар - 175 г;
- яйца - 3 шт;
- мука - 150 г;
- разрыхлитель - 1 ч.л.;
- холодное эспрессо - 50 мл.
Крем готовится из 65 г сливочного масла, 125 г сахарной пудры и 40 мл крепкого эспрессо. Чтобы сделать глазурь понадобится 100 г сахарной пудры и 20 мл эспрессо
Разогрейте духовку до 180°С или газовой марки 4, затем смажьте две формы для выпечки сливочным маслом и застелите пергаментом.
Поместите две трети грецких орехов в кухонный комбайн и измельчите их в мелкий порошок. Затем нарежьте кубиками сливочное масло, поместите его в миску с сахаром и взбивайте до получения легкой и рыхлой смеси.
Постепенно вбейте яйца в смесь и осторожно вмешайте измельченные грецкие орехи. Добавьте муку, разрыхлитель и щепотку соли и перемешивайте, пока все не соединится.
Остальные грецкие орехи крупно измельчите и добавьте в тесто, последним влейте кофе.
Распределите смесь между формочками и затем выпекайте в духовке 20-25 минут или пока она не станет светло-золотисто-коричневого цвета.
Когда коржи будут готовы, выньте их из духовки и дайте остыть в формах в течение пяти минут, прежде чем переместить на решетку до полного остывания.
Для начинки взбейте масло с пудрой до пышной массы, а затем добавьте кофе и перемешайте.
Чтобы сделать глазурь, просейте сахарную пудру в миску и добавляйте понемногу кофе, пока не получите густую однородную смесь. Смажьте коржи кремом, сверху нанесите глазурь. Украсить можно остатками грецких орехов.
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