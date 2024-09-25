Вкус и аромат достигаются благодаря замачиванию сухофруктов в чае.

Известный кулинар Мэри Берри рассказала как "идеальный чайный хлебец". Этот кекс чрезвычайно прост в приготовлении и прекрасно подойдет для питательного завтрака.

Как пишет Ехргеѕѕ, невероятный вкус и аромат достигаются благодаря замачиванию сухофруктов в чае "Эрл Грей". Для приготовления понадобятся:

смородина - 175 г;

изюм - 175 г;

крепкий чай "Эрл Грей" - 300 мл;

мука - 275 г;

сахар - 225 г;

яйца - 1 шт.

Положите смородину и изюм в миску и залейте горячим чаем. Перемешайте, накройте крышкой и оставьте на ночь, чтобы жидкость впиталась.

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Разогрейте духовку до 150C (130C вентилятор или газ три с половиной). Форму для хлеба на 900 г смажьте маслом и застелите пергаментом. Добавьте муку, сахар и яйцо в миску с замоченными сухофруктами и тщательно перемешайте.

Выложите тесто ложкой в подготовленную форму и разровняйте верх. Выпекайте один час 45 минут или пока пирог не поднимется и не станет твердым на ощупь.

Оставьте остывать в форме примерно на 10 минут. после этого переверните кекс и снимите бумагу. Для подачи нарежьте его толстыми ломтиками и смажьте маслом для подачи.

Что еще вкусного приготовить

Ничто не сравнится со вкусом чашки чая в холодную погоду и еще лучше, когда к ней есть вкусный десерт. Кофейный торт является одним из самых популярных рецептов благодаря его насыщенному уникальному вкусу, но его также невероятно легко выпекать.

Картофель с курицей - это очень простое и сытное блюдо, которое легко приготовить и накормить всю семью. Его можно сделать в одной кастрюле.

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