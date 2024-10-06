Для приготовления этого пирога, вам понадобятся такие специи, как корица, кардамон и имбирь.

Осенью тыква набирает большую популярность среди любителей вкусных блюд и десертов. На этот раз пекарь Мэдисон Эберхардт поделилась рецептом тыквенного чайного пирога, который станет идеальной едой для проведения уютных вечеров, пишет Express.

"Теплые специи - корица, кардамон и имбирь - идеально сочетаются с тыквой, создавая уютный, похожий на чай, вкус. Вы получаете эту землистую, пряную сладость тыквы с тонким оттенком специй чая. Подрумяненная сливочная глазурь добавляет насыщенной ореховой сладости, которая прекрасно балансирует специи", - рассказала пекарь.

Такой пирог готовится около часа, время на подготовку составляет примерно 20-30 минут, а выпекается он в духовке за 35-40 мин.

"Этот пирог достаточно легко приготовить, даже если вы не являетесь опытным пекарем. Самое сложное, возможно, подрумянить масло для глазури, но если вы следите за этим, то все будет просто. Тесто само по себе простое, а ингредиенты легко найти, особенно осенью", - заверила Мэдисон.

Ингредиенты для коржа

250 г муки грубого помола;

270 г сахара;

240 г тыквенного пюре; 240 г тыквенного пюре;

два яйца;

120 г пахты;

115 г несоленого сливочного масла (растопленного);

две чайные ложки ванильного экстракта;

половина чайной ложки пищевой соды;

одна чайная ложка разрыхлителя;

одна чайная ложка имбиря;

одна чайная ложка кардамона;

одна столовая ложка молотой корицы;

одна чайная ложка тыквенной специи (или одна чайная ложка молотой перчатки и мускатного ореха, смешанных вместе);

пол чайной ложки соли;

одна чайная ложка молотой гвоздики.

Ингредиенты для глазури

115 г несоленого сливочного масла;

одна чайная ложка ванильного экстракта;

четыре столовые ложки молока;

от 625 г до 750 г сахарной пудры (в зависимости от желаемой консистенции).

Способ приготовления пирога

Разогрейте духовку до 180 °C. Смешайте в миске муку, соду, разрыхлитель и все приправы (кардамон, корицу, имбирь, мускатный орех, тыквенную специю и соль) и отставьте в сторону.

В другой миске смешайте сахар и яйца в течение одной минуты, после чего добавьте несоленое сливочное масло, тыквенное пюре, пахту и ванильный экстракт, пока смесь не станет однородной. После чего медленно добавьте мучную смесь к яично-сахарной. Затем выложите смесь в форму и выпекайте в духовке 35-40 минут.

Как приготовить глазурь

Сначала медленно растопите сливочное масло, пока оно не подрумянится, а на дне сковороды не начнут образовываться крапинки. После чего быстро уберите растопленное масло с огня и отставьте в сторону, чтобы оно остыло.

Затем смешайте сахарную пудру, молоко, охлажденное сливочное масло и ванильный экстракт, пока не получите пышную глазурь. Если хотите получить более жидкую консистенцию, то добавьте больше молока, а если более густую, тогда используйте больше сахарной пудры.

Когда пирог остынет, полностью смажьте его глазурью, а сверху посыпьте корицей. Теперь можете наслаждаться замечательным осенним пирогом.

Другие вкусные рецепты

Ранее в соцсети TikTok появился рецепт классического британского десерта, который заставит побежать в магазин за лимонами. Речь идет о таком десерте, как лимонный поссет, для приготовления которого понадобится немного ингредиентов.

Также стало известно, как приготовить известный десерт крем-брюле. Для приготовления этого блюда вам понадобятся только жирные сливки, манговое пюре, сахар, лайм и яичные желтки.

Вас также могут заинтересовать новости: