В средневековые времена этот десерт использовали для лечения простуды.

Этой осенью большинство людей выбирают тыквенный, яблочный или карамельный вкусы, однако десерты можно приготовить и с помощью лимонов. Пользователь TikTok под никнеймом "that40yearguy" поделился замечательным рецептом, который точно стоит попробовать, передает Parade.

По его словам, речь идет о классическом британском десерте - лимонный поссет. В средневековые времена он был горячим молочным напитком, который использовали для лечения простуды, однако на протяжении веков поссет стал известным, как сливочный лимонный пудинг.

Для того, чтобы приготовить лимонный поссет, мужчина берет пять лимонов и разрезает их пополам вдоль. После этого он вырезал сердцевину из середины, а кожуру отложил в сторону. Затем он добавил 2 стакана жирных сливок и 2/3 стакана сахара в небольшую кастрюлю. Затем нужно взять соковыжималку и выжать сок одного лимона в кастрюлю со сливками и сахаром. Добавьте цедру одного лимона и взбейте смесь венчиком. Доведите эту смесь до кипения и варите в течение 10 минут.

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"Пока поссет варится, выложите лимонные скорлупы на противень. Когда смесь будет готова, вылейте ее в лимонные шкурки. Поставьте противень в холодильник на три-четыре часа или пока пудинг не застынет. Когда пудинг застынет, вы можете есть его, а можете украсить его, посыпав каждую порцию сахаром и карамелизировав сахар с помощью кулинарной горелки, как для крем-брюле", - советуют в Parade.

Другие рецепты вкусных десертов

Ранее шеф-повар рассказала, как приготовить десерт крем-брюле всего из 5 ингредиентов. По ее словам, такой десерт не требует много усилий и готовится очень быстро.

Также известный кулинар Мэри Берри поделилась рецептом шоколадного мусса. Этот десерт содержит всего пять ингредиентов и его можно взбить менее чем за час.

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