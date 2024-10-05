Для приготовления этого десерта вам также нужна паяльная лампа.

Шеф-повар Равнит Гилл показала, как приготовить десерт крем-брюле в домашних условиях. Для этого необходимы лишь жирные сливки, манговое пюре, сахар, лайм и яичные желтки, пишет Express.

"Он не требует много усилий и готовится очень быстро. Консервированная мякоть манго, или пюре, действительно является хорошим ингредиентом для обеспечения надежды и радости, когда на улице немного пасмурно", - заверила Гилл.

Ингредиенты для крем-брюле с манго

400 мл жирных сливок;

200 мл пюре из манго (свежего или консервированного);

90 г сахара и четыре столовые ложки для крем-брюле;

сок половинки лайма;

100 г яичных желтков (примерно пять желтков).

Способ приготовления

Сначала разогрейте духовку до 130 °C и поставьте чайник. После чего наполните дно противня горячей водой. Затем в кастрюле нагрейте сливки, пюре манго, 45 г сахара и сок лайма на медленном огне, пока не образуется пар, периодически помешивая.

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После чего в жаропрочной миске взбейте два яичных желтка с другими 45 г сахара до однородной массы. Когда сливочная смесь закипит, влейте ее к желткам и взбейте, чтобы объединить. Затем эту смесь вылейте в форму для выпекания и поставьте в духовку.

Далее налейте в форму для запекания столько горячей воды, чтобы она доходила до половины ботов формы. Выпекайте 45 минут.

"Когда запеканка будет готова, заварной крем должен быть сверху, а сама середина должна слегка пошатываться, но не выглядеть мокрой. Вы должны иметь возможность слегка коснуться краев кончиком пальца, и он должен быть мягким на ощупь", - добавила Равнит Гилл.

Осторожно достаньте крем-брюле из духовки и оставьте в горячей воде на несколько минут перед тем, как вынимать его с противня. Когда десерт немного остынет, можете поставить его в холодильник.

После чего посыпьте сверху двумя столовыми ложками сахара и подогрейте его паяльной лампой, пока он не карамелизируется и оставьте на 35 минут. После чего можете повторить эту процедуру и наслаждаться вкусом десерта.

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