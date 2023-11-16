Его метод позволяет приготовить яйцо с шелковой текстурой и которое тает во рту.

Яйца можно приготовить разными способами, даже если вам нужен вареный продукт. Шеф-повар Хестон Блюменталь поделился своей экспертной формулой, по которой можно приготовить идеальное вареное яйцо.

"Для меня яйцо как раз подходит, когда желток теплый и жидкий, завернутый в одеяло из яичного белка, который только что затвердел... Когда белок не похож на слизь (это значит, что он не сварен) и не твердый, он шелковый и тает во рту", - цитирует слова кулинара Express.

Поскольку каждая секунда имеет значение при приготовлении яиц, Блюменталь советует вообще не готовить их в обычном смысле. Его способ позволяет изменить текстуру желтков и белков довольно медленно благодаря лучшему контролю температуры. Как это сделать:

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В небольшую кастрюльку осторожно опустите яйца.

Заполните водой так, чтобы она едва покрывала продукт и "ни миллиметром больше".

Поставьте кастрюлю на максимальный огонь, закройте крышкой и доведите воду до кипения.

Сразу после того, как жидкость начнет пузыриться, снимите кастрюлю с огня.

Оставьте яйца готовиться в этой горячей воде ровно шесть минут. Это нужно, что получить идеально приготовленный продукт. Как известно, чтобы остановить процесс и не дать яйцам продолжить готовиться за счет собственной температуры, их нужно положить в воду со льдом.

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