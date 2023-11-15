Разбираемся, зачем солить воду при варке яиц и как это поможет в готовке.

Сложно представить себе что-то проще и популярнее на кухне, чем вареные яйца. Их готовят на завтрак, в качестве закуски и для добавления в салаты. В любом руководстве касательно того, как варить яйца, всегда фигурирует добавление соли.

Обычно это советуют для того, чтобы они лучше чистились. Вот только для этого нужно просто не брать продукт первой свежести и варить на медленном огне. Зачем сыпать соль при варке яиц на самом деле?

Сколько соли положить в воду при варке яиц и зачем ее добавлять

Добавлять соль стоит, ориентируясь на количество воды. Запомните, сколько солить яйца при варке: на каждый литр нужно всыпать 1 ч.л. белого порошка. Существует две объективные причины добавлять соль в воду:

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Соленая вода имеет большую плотность, что помогает теплу равномерно распределиться при варке и не дает яйцам биться о стенки посуды.

Поскольку у всех химических связей электрическая природа, соленая вода помогает белку в яйце быстрее развернуться и приготовиться.

Теперь, когда мы выяснили, зачем добавлять соль, и узнали необходимые пропорции в ее использовании, остается вопрос со временем приготовления. Сколько варить яйца, зависит от того, какой результат вам нужен:

всмятку - 2 минуты после закипания;

в мешочек - 4 минуты после закипания;

вкрутую - 7 минут.

По мнению многих экспертов, этот продукт является идеальным белком для завтрака или другого приема пищи. Его рекомендуют сбалансировать большим количеством овощей. Также диетологи развенчали сомнения и в вопросе того, можно ли есть яйца с солью. Никаких противопоказаний к этому нет, а потому можете смело использовать все понравившиеся вам специи, чтобы изменять вкус блюда.

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