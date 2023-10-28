Есть два главных правила идеального приготовления: непрерывное помешивание и низкая температура.

Многие люди предпочитают яичницу на завтрак - это быстрая и легкая в приготовлении еда. Однако при неправильном приготовленные яйца выделят лишнюю жидкость и станут резиновыми.

Как пишет Daily meal, существует французская техника, которая поможет получить кремовую и однородную текстуру. Ключ к получению идеальных яиц — уменьшить огонь и дать им немного больше времени.

Отмечается, что медленное приготовление имеет большое значение. Это дает больше контроля над текстурой. Вы даже можете добавить молоко, воду или сливки, если будете следовать основному правилу.

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По словам знаменитого французского шеф-повара Жака Пепена, суть этой техники заключается в том, чтобы предотвратить переваривание яиц. Для этого готовьте их на среднем или слабом огне и непрерывно помешивайте на протяжении всего процесса приготовления. Также можно или готовить на водяной бане или периодически снимать сковородку с огня и не давать яйцам перегреться. Все три метода работают, хотя последний будет быстрее. Приготовление на слабом огне может растянуться на 20 минут.

Когда яйца почти готовы, Жак Пепин убирает их с огня и добавляет более холодный ингредиент, чтобы остановить приготовление. В частности, это может быть какой-то соус или даже несколько столовых ложек взбитых яиц.

Непрерывное помешивание же требуется для образования мелкой, нежной массы. Она отличается от привычной, более твердой консистенции.

Некоторые могут испугаться, безопасно ли есть такие яйца. Для этого надо соблюсти два правила:

тщательно вымойте их в мыльной воде перед приготовлением;

убедитесь, что яйца на сковороде достигают температуры 68,3 градуса. Согласно рекомендациям FDA это гарантирует их безопасность.

Подавать эту яичницу всегда лучше горячей или разогретой по мере необходимости.

Приготовление яичницы

Несколько ранее Джейми Оливер раскрыл самые распространенные ошибки в приготовлении омлета. Также сообщалось, почему падает омлет.

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