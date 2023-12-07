Вы точно уже сталкивались с такими людьми.

К сожалению, мы не всегда можем избежать не очень приятных свиданий и встреч с людьми, которые нам не нравятся. Только замечаем ли мы, когда другой человек не заинтересован в общении с нами?

Hack Spirit публикует список из восьми неочевидных признаков того, что кто-то вас тайно недолюбливает. Они помогут вам не тратить время и внимание на человека, который в этом не нуждается.

1. Его глаза не улыбаются

Речь идет о неискренней улыбке, которая касается только губ, а вот глаз и бровей - нет. Однако надо понимать, что иногда "формальная" улыбка может свидетельствовать лишь о трудном дне или невнимательности человека.

Видео дня

2. Человек отклоняется от вас

Иногда наше тело может сказать больше, чем слова или взгляды. Если собеседник отклоняется от вас, сжимает губы, скрещивает руки на груди или разворачивает ноги в другую сторону, то ему может быть просто неинтересно с вами.

Но и в этом случае объяснение может быть в том, что человек просто спешит или находится в стрессовом состоянии.

3. С вами ведут только светские беседы

Издание называет такую беседу "эквивалентом закрытых ворот". "Светская беседа также может быть воротами к значимым связям - если вы используете ее для установления контакта, а затем выходите за его пределы. Если же кто-то настаивает на светской беседе и ни на чем другом... это довольно большой признак того, что они хотят остаться знакомыми", - пишут они.

4. Собеседник всегда находит способ быстро закончить разговор

После завершения всех этапов светской беседы, во время которой вы обсудите погоду и настроение, тот, кому вы тайно не нравитесь, скорее всего, попытается уйти.

5. Вас не пытаются привлечь к сообществу

Человек не хочет, чтобы вы присоединились к командным мероприятиям и планам, из-за чего вы чувствуете себя нежеланным. "Звоночком" является то, что он задает вопросы и интересуется мнением других, но вас игнорирует. Также он случайно "забывает" пригласить вас на вечеринку или корпоратив.

6. Для вас он всегда слишком занят

Заинтересованные люди всегда стараются найти время для тех, кто имеет для них значение. Если же вы кому-то не нравитесь, то вы, очевидно, в конце их списка приоритетов.

7. На ваше возбуждение реагируют прохладно

Бесстрастная реакция на вещи, которые вас волнуют, также может указывать на не лучшее отношение. Обычно люди пытаются разделить эмоции своих друзей и близких.

"Теплая энергия - это признак того, что этот человек либо не заботится о вас настолько, чтобы разделить ваше счастье, либо не любит вас настолько, что каждый ваш успех вызывает у него горький привкус во рту. И в том, и в другом случае вы получите четкий урок: в следующий раз поделитесь своими эмоциями с кем-то, кто лучше подходит для того, что вы ищете", - советуют в статье.

8. Человек воспринимает все слишком лично

Во время разговора у вас может возникнуть ощущение, что вы идете по минному полю. "Когда мы кого-то недолюбливаем, мы гораздо более чувствительны к потенциальным оскорблениям или спорам, ведь мы уже настроены на разговор с негативной стороны, поэтому одно неверное слово - это все, что нам нужно, чтобы разжечь пожар", - говорится в статье.

Другие советы для понимания себя и других:

Ранее психологи перечислили признаки того, что человека уже перестало волновать, что другие думают о его жизни.

Также они составили список из 12 признаков того, что человек имеет сильный характер. Среди них - дисциплинированность и умение адаптироваться.

Вас также могут заинтересовать новости: